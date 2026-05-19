Drona doborâtă marți deasupra Estoniei marchează două premiere în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Astfel, pe de o parte, este prima dronă interceptată și distrusă deasupra teritoriului estonian, țară membră NATO – după cum a precizat ministrul Apărării din țara baltică, Hanno Pevkur.

Pe de altă parte, românul care a făcut asta este primul pilot NATO care a reușit să doboare o dronă cu un avion F-16, a declarat ministrul român al Apărării, Radu Miruță, pentru Știrile ProTV.

”Prima oară m-a informat șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, care ține legătura cu piloții de acolo. Aproape concomitent, ministrul Apărării din Estonia m-a sunat să mulțumească pentru reușita pilotului român. E un lucru despre care se vorbește la nivelul tuturor aliaților NATO în acest moment, într-o luptă complicată împotriva dronelor”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Oficialul spune că pilotul român, căpitanul-comandor Pavelescu Costel-Alexandru (foto), a putut obține această performanță în Estonia și cu ajutorul pregătirii din România: ”Este dovada faptului că pregătirea pe care o fac în România, ”alergând” după dronele care sunt în apropierea spațiului românesc, venite din Ucraina, a dat un rezultat pozitiv astăzi”.

Ministrul Apărării a explicat și de ce nu s-a reușit până acum o astfel de intervenție și în România, unde s-au înregistrat cel puțin 13 situații în care drone militare străine au pătruns pe teritoriul țării, fără a se reuși doborârea lor.

”În România, acele condiții în care cu un F-16 poți să tragi într-o astfel de dronă nu s-au suprapus”

Motivul e destul de complicat și ține de întrunirea unui cumul de condiții, fără de care operațiunea militară de doborâre a unei drone cu un avion F-16 nu poate fi dusă până la capăt:

”Pe bună dreptate, multă lume întreabă de ce nu s-a reușit asta și în România. Pentru că, până acum, suprapunerea acestor scenarii nu s-a reușit în România. Trebuie să nu fie deasupra unei zone populate, trebuie să zboare cât de cât drept, trebuie ca avionul să fie dedesubt, nu deasupra, trebuie ca altitudinea să fie suficient de mare, trebuie să încadreze pe radar într-o perioadă scurtă de timp – toate scenarii s-au îndeplinit astăzi în Estonia. În România, acele condiții în care cu un F-16 poți să tragi într-o astfel de dronă nu s-au suprapus”.

Demnitarul a prezentat și o explicație tehnică a pilotului român, potrivit căruia omul aflat la manșa avionului de vânătoare are la dispoziție și mai puțin de o secundă pentru a analiza întrunirea tuturor condițiilor unui scenariu perfect de intervenție, a decide să acționeze și apoi a ținti și doborî respectiva dronă. Totul în mai puțin de o secundă.

Un pilot F-16 trebuie să decidă totul în mai puțin de o secundă

”Chiar acest pilot îmi spunea că perioada de oportunitate în care poate trage după o astfel de dronă este între 0,8 și 1,2 secunde. Atât de puțin este timpul în care pilotul poate să ia o decizie într-o astfel de situație. Este mai mult o decizie ”electrică”, o decizie instinctivă care în același timp trebuie să se potrivească și cu eliminarea riscurilor colaterale. Scenariile în care un avion F-16 poate doborî o dronă sunt foarte rar întâlnite”.

Radu Miruță spune că NATO a mai reușit o singură dată până acum să doboare o dronă, în Polonia, dar atunci s-a întâmplat cu un avion F-35, care are o cu totul altă tehnologie decât F-16.

”O singură dată a mai fost doborâtă o dronă, în Polonia, dar a fost un avion F-35, care are o altă tehnologie. Din câte știm, este pentru prima oară când se doboară o dronă cu un avion F-16 în spațiul NATO. La nivel de piloți de vânătoare, este o concurență cine poate doborî primul o dronă, iată că un pilot român a reușit asta.

În legătură cu dronele care vin din Ucraina, dinspre Federația Rusă, vin pe tot flancul estic. Suntem pregătiți, se ridică de câteva ori pe săptămână avioane de vânătoare, de multe ori pentru a fi în siguranță, în zonele unde apărarea antiaeriană are anumite limitări, ca măsură de precauție”, a mai spus ministrul Apărării pentru Știrile ProTV.