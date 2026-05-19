Instanța a apreciat că bărbatul care a criticat-o are dreptul să își exprime opinia, atâta vreme cât folosește un limbaj decent. Pârâtul a angajat-o pe avocată pentru a-i acorda asistență juridică mamei lui, însă rezultatul nu a fost cel dorit.

Cum și-a motivat avocata decizia

Nemulțumit, bărbatul i-ar fi reproșat că nu și-a făcut bine treaba, iar avocata l-ar fi tratat necorespunzător. Ca urmare, clientul a postat pe pagina cabinetului de avocatură o recenzie negativă și i-a acordat doar o stea din 5.

Avocata l-a dat în judecată pe motiv că afirmațiile lui, „mincinoase” și „denigratoare” i-ar fi adus prejudicii de imagine și ar fi făcut-o să piardă clienți. Femeia a cerut daune de 10.000 de euro și eliminarea recenziei negative.

Însă, Judecătoria Iași a respins ambele cereri. Instanța a considerat că bărbatul are dreptul să scrie evaluarea respectivă, care reprezintă percepția sa asupra muncii avocatei.

În plus, reclamanta nu a prezentat dovezi care să demonstreze prejudiciul suferit. Avocata nu a hotărât deocămdată dacă va ataca hotărârea.