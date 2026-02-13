Specialiștii în transferuri de la aeroport de la Hoppa au alcătuit un top al celor mai prietenoase orașe europene pentru plimbări – iar Sevilla ocupă primul loc, urmată de Atena, Istanbul, Cracovia și Amsterdam. Experții subliniază că toate obiectivele principale ale Sevillei pot fi explorate pe jos în doar 30 de minute, scrie Express.

Repere turistice de neratat

Traseul pietonal prin Sevilla, ce include arhitectura impresionantă a Catedralei și se întinde prin Parque de María Luisa, are doar 2 km și este aproape complet plat, perfect pentru o explorare relaxată.

Printre principalele obiective ale orașului se numără Catedrala Sfânta Maria a Văii, cunoscută ca Catedrala din Sevilla, iar la câțiva pași se află Palatul Regal Alcázar. Ambele au fost incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1987, alături de Arhiva Generală a Indiilor, ce datează din secolul al XVI-lea. Totodată, Turnul Torre del Oro, parte a zidurilor istorice ale orașului, rămâne un alt punct de atracție important.

Top 20 cele mai prietenoase orașe pentru pietoni din Europa:

1. Sevilla

2. Atena

3. Istanbul

4. Cracovia

5. Amsterdam

6. Milano

7. Berlin

8. Copenhaga

9. Tallinn

10. Köln

11. Stockholm

12. Praga

13. Viena

14. București

15. Hamburg

16. Valencia

17. Florența

18. Nisa

19. Dublin

20. Paris