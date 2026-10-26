Cercetătorii spun că pentru a evita acest lucru e nevoie ca autoritățile să ia mai multe măsuri care să îi protejeze pe oamenii locului. O presiune din acest punct de vedere resimte și Brașovul.

8 milioane de turiști a primit Sibiul din 2007 încoace. Dintre ei, 600.000 au vizitat orașul doar anul trecut. Departe de a fi la nivelul Barcelonei sau Veneției, Sibiul a devenit totuși subiectul unui studiu realizat de cercetători români, finlandezi și francezi, care scoate la iveală efectele negative ale turismului. Cel mai resimțită este aglomerația din spațiile publice.

Turistă: „Atunci când sunt majoritatea festivalurilor este mai sufocat, să zic așa, de turiști, de masa de oameni care circulă pe aici".

Localnică: „Eu de exemplu evit foarte mult centrul, sunt acele standuri care sunt fix aici în Piața Mare, au niște prețuri de nu sunt de vorbit...".

O soluție ar fi, spun aceiași cercetători, ca evenimentele dedicate turiștilor să aibă loc și în alte zone - nu numai în centru. De asemenea, este important ca străzile să nu mai fie sufocate de magazine, tarabe, terase și alte spații comerciale.

Mihai Rusu, conferențiar universitar, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: „Atitudinile populației să fie monitorizate prin studii sociologice, prin anchete repetate. Ideea este de a promova un turism lent, responsabil, sustenabil".

Adela Dadu, ghid de turism: „Turismul poate să aibă și un impact pozitiv atâta timp cât este bine reglementat și coordonat".

Reducere de 15% pentru localnici în restaurantele din Brașov

Datele oficiale arată că, anul trecut, în Brașov au fost și mai mulți turiști decât în Sibiu: 715.000. Numărul real ar fi însă cu 35% mai mare - potrivit principalelor platforme internaționale de rezervări - la care se adaugă și cei care vin să viziteze orașul doar pentru o zi, fără să se cazeze. Pentru localnici, asta se traduce în chirii mai mari, zgomot și gunoi.

Localnic: ”Influențează foarte mult tinerii care sunt studenți și nu-și mai permit să trăiască bine local".

Localnic: „Prețul chiriilor este mult mai mare".

Localnic: „Cu parcările e ceva rău de tot aici! Groaznic!".

Romulus Oprică, sociolog: „Localnicii au ajuns să nu mai meargă în centru vara sau în vârfurile de sezon pentru că nu mai au loc de turiști".

70 de proprietari de restaurante au făcut deja un prim pas: „Miercurea Brașovenilor”.

Costi Bertea, reprezentant Breasla Cârciumarilor: „Este o zi dedicată lor, în care oricine iese în oraș în locațiile noastre primește o reducere de 15 la sută la orice comandă".

Limitarea numărului de licențe de cazare, mutarea evenimentelor zgomotoase în afara orașului și restricționarea traficului în zonele istorice sunt alte măsuri care ar putea reda locuitorilor sentimentul că orașul este și al lor - nu doar al turiștilor.