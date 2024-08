„Tată, m-a tăiat”. Doi tineri de 17 și 22 de ani din Cluj au fost înjunghiați de un bărbat cu care petrecuseră la bar

Cei trei s-au întâlnit în barul din comuna Pălatca. După câteva pahare, băiatul de 17 și cel de 22 au decis să plece. Supărat că cei doi îl lasă singur, bărbatul de 38 de ani i-ar fi ajuns din urmă și ar fi început scandalul.

George Cherecheș, bunicul victimei minore: „Copiii când au mers să meargă acasă, ăla a strigat după ei și i-a înjurat „Haide-ți încoace, măi!” Aud că a strigat copilul „Tată, m-a tăiat” și atunci am fugit.”



Strigatele celor doi i-au alarmat pe localnici.

Femeie: „I-am auzit că se certau, au fugit pe drum în jos, am ieșit afară. Am încercat să-i opresc hemoragia și am chemat ambulanța. Nu ne-am gândit că se ajunge până acolo.”



Tinerii au fost transportați de urgență la spital. Cel mai mult a avut de suferit minorul.

Daniela Drăghici, Spitalul de Copii Cluj: „Copilul a ajuns în stare critică și a necesitat inervenție chirurgicală de urgență. Ulterior, evoluția este favorabilă, starea lui s-a îmbunătățit, dar necesită în continuare monitorizare și tratament.”



Oamenii povestesc că bărbatul de 38 de ani îi mai ajuta prin gospodării dar si ca devine agresiv atunci cand bea.

Bărbat: „E de ajutor, sare la nevoie. Ei, în momentul când depășește limita de băutură, caută scandal. Țipete se auzeau.”



Suspectul este cercetat penal pentru tentativă de omor. A fost arestat preventiv.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: