Insula în formă de fluture din Grecia. Se spune că aici găsești liniștea absolută

În inima Mării Egee se ascunde o insulă cu o siluetă neobișnuită, asemănătoare unui fluture, unde peisajele marine se împletesc cu liniștea autentică a Mediteranei. Aici, apa cristalină, satele pitorești și ritmul lent al vieții creează o atmosferă rară.

Mica insulă Astypalea, în formă de fluture, este unul dintre cele mai frumoase locuri de vizitat din grupul insulelor Dodecaneze. A reușit să își păstreze atmosfera liniștită și nu s-a transformat într-o stațiune turistică aglomerată. Plajele sale neamenajate sunt cu adevărat spectaculoase, iar un alt aspect interesant al insulei este faptul că așezările sale au un stil arhitectural cicladic. Iată tot ce trebuie să știi despre această insulă. Unde se află Astypalea și ce o face unică Ca dimensiune, Astypalea este a 29-a cea mai mare insulă din Grecia și a 5-a ca mărime din Dodecaneze. Situată între Kos și Amorgos, este cea mai estică dintre Insulele Dodecaneze și se remarcă prin combinația sa unică de influențe cicladice și dodecaneziene. Orașul Astypalea, principala așezare, este caracterizat de case cubice văruite în alb și mori de vânt tradiționale care se întind din port până la impunătorul Castel Venețian. Plajele sale frumoase, cu ape turcoaz și o atmosferă relaxată, îl transformă într-un punct de atracție pentru sute de vizitatori pe tot parcursul sezonului estival. Citește și O țară preferată de mulţi români limitează vânzarea alcoolului. Ce reguli noi intră în vigoare noaptea Astypalea este situată la 155 de mile marine de Atena. Datorită formei sale distincte, este adesea numită „Fluturele Mării Egee” și este înconjurată de numeroase insulițe pitorești. Cele mai apropiate insule sunt Amorgos și Anafi la vest, iar Kos, Nisyros și Kalymnos la est. Portul este situat în orașul Astypalea, capitala insulei, iar pe insulă există și un aeroport național care primește zboruri interne din Atena. Feriboturile leagă Astypalea de Atena, precum și de mai multe alte insule din Dodecaneze și Ciclade, conform greeka.

De ce este numită „insula fluture” Astypalea (sau Astypalaia) este adesea numită „insula fluture”, datorită formei sale specifice. Privită de sus, chiar are forma unui fluture, iar în zona Steno (στενό), care înseamnă „îngust”, distanța dintre cele două țărmuri este de doar 100 m. Această insulă se află la jumătatea distanței dintre arhipelagul Cicladelor și cel al Dodecanezului. Are un caracter puternic și este o insulă care nu a fost complet modificată de turism. De fapt, drumul asfaltat se termină în Livadi. De aici, dacă vrei să ajungi la unele dintre cele mai frumoase plaje ale insulei, va trebui să mergi pe drumuri de pământ. Cum ajungi pe insulă Există curse regulate de feribot din Grecia continentală către Astypalea prin portul Pireu din Atena, pe tot parcursul anului. De asemenea, există legături frecvente către insulă din multe insule din Ciclade și Dodecaneze. Găsești mai multe informații despre rutele de feribot către Astypalea mai jos. Dacă vrei să călătorești cu avionul, Astypalea are și un aeroport, situat în apropierea satului Analipsis și la aproximativ 12 km nord-est de orașul principal Astypalea. Obiective turistice Plimbare prin Chora Chora din Astypalaia este orașul principal și totodată principala atracție a insulei. Acest oraș frumos este construit pe versantul unui deal cu vedere la mare. Străduțele pietruite, întortocheate, sunt decorate cu casele albe specifice stilului cicladic și ferestre vopsite în albastru. Pur și simplu rătăcește pe străduțe și admiră frumusețea istorică a insulei. Uneori îmi este greu să cred că oamenii chiar locuiesc în aceste case și că o fac de generații. Cel mai bun moment pentru fotografii în Chora este la mijlocul zilei, când soarele este cel mai sus pe cer. Acest moment evidențiază albul clădirilor, ceea ce permite fotografii foarte bune. Va fi foarte cald în acest interval, dar aglomerația este practic inexistentă, deoarece toată lumea doarme la acea oră. Trebuie să cântărești avantajele și dezavantajele. Vizitarea ruinelor Kastro În vârful Chorei se află castelul principal (Kastro, în greacă). A fost construit în secolul al XIII-lea de familii venețiene pentru protecție împotriva atacurilor frecvente ale piraților. Până în secolul al XIX-lea, a fost singura așezare de pe întreaga insulă. De-a lungul timpului a fost în mare parte abandonat, dar ruinele au rămas. În mijlocul ruinelor Kastro se află o biserică frumoasă, ideală pentru fotografii și videoclipuri cu drona. Plimbare pe lângă morile de vânt Cel mai distinctiv element al Astypalaiei este șirul de mori de vânt care duc spre Chora. Cele 8 mori sunt vopsite în alb și culoarea vișiniu și sunt la fel de fotogenice ca restul insulei. În prezent, ele sunt folosite ca magazine de suveniruri, expoziții de artă și altele.

Plaje sălbatice și neaglomerate Plaja Agios Konstantinos Considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Astypalea, Agios Konstantinos se remarcă prin priveliștile spectaculoase asupra orașului principal și a Castelului Venețian. Apele de un albastru intens și câțiva tamariși creează un cadru idilic. Plaja Livadi laja lungă, cu pietriș, Livadi este una dintre cele mai bine amenajate de pe insulă. Oferă priveliști excelente asupra orașului Astypalea și este mărginită de taverne și cafenele-baruri. Plaja Pera Gialos Situată la distanță de mers pe jos de Chora, Pera Gialos este o plajă lungă cu pietriș, înconjurată de numeroase taverne pescărești și hoteluri mici. Plaja Maltezana Maltezana este una dintre cele mai populare plaje din Astypalea, datorită nisipului fin și facilităților turistice care atrag mulți vizitatori. În apropiere au fost descoperite mozaicuri elenistice remarcabile. Plaja Kaminakia Kaminakia este o plajă izolată și frumoasă, accesibilă pe un drum de pământ. Plaja Vatses Vatses este o plajă îndepărtată, accesibilă pe drum de pământ sau cu barca. Plaja Marmari Marmari este o zonă de coastă lungă, împărțită în trei plaje cu nisip și pietriș. Nu are facilități turistice și este potrivită pentru relaxare și liniște.

