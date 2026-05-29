„O dronă a lovit un bloc de locuinţe din Galaţi, a explodat şi a rănit doi oameni. Sunt alături de mama şi fiul răniţi şi le doresc, din tot sufletul, însănătoşire grabnică. Înţeleg exact ce simt toţi gălăţenii care s-au trezit în miez de noapte cu frica în suflet. Lucrul acesta s-a întâmplat la Galaţi, pe teritoriul României. Pe teritoriu NATO", a scris Pauliuc pe Facebook.

Potrivit acesteia, ceea ce s-a întâmplat la Galaţi nu este un atac direct asupra României, ci efectul războiului pe care Rusia îl poartă la doar câţiva kilometri de graniţa ţării.

„Dar consecinţele acelui război le-am simţit aseară pe pielea noastră, într-un oraş românesc", a adăugat senatoarea PNL.

Pauliuc a evidenţiat că există cadrul legal pentru doborârea dronelor, iar în Parlament au fost aprobate fonduri, inclusiv prin SAFE, pentru întărirea apărării antiaeriene, dar „deciziile trebuie să ajungă mult mai repede în teren".

„Vreau să spun clar: Avem cadrul legal pentru doborârea dronelor, iar în Parlament am aprobat fonduri naţionale şi europene - inclusiv prin mecanismul SAFE - pentru întărirea apărării antiaeriene. Lecţia dureroasă de aseară este că aceste decizii trebuie să ajungă mult mai repede în teren: în sisteme care funcţionează şi în oameni care ştiu exact ce au de făcut", a subliniat ea.

Autorităţile trebuie să accelereze măsurile

Senatoarea a susţinut că ţara noastră are datoria de a face „câteva lucruri fără întârziere", menţionând că trebuie obţinut sprijinul concret al aliaţilor.

„Apărarea Flancului Estic este o responsabilitate comună, iar solidaritatea NATO, reconfirmată şi pe parcursul acestei zile, trebuie să se vadă pe teren", a explicat Pauliuc.

Ea a adăugat că Ministerul Apărării Naţionale trebuie să achiziţioneze şi să operaţionalizeze, în cel mai scurt timp, sistemele antidronă de care ţara are nevoie, în special în localităţile de la graniţa cu Ucraina, cele mai expuse astăzi.

De asemenea, România trebuie să iniţieze „campanii serioase de informare şi de protecţie civilă, astfel încât fiecare cetăţean să ştie exact ce are de făcut în clipa în care primeşte un mesaj RO-ALERT".

„Nu ca să speriem oamenii - ci ca să nu mai lăsăm pe nimeni singur în faţa fricii. Gălăţenii sunt oameni puternici. Vor trece şi peste asta, aşa cum au trecut peste atâtea. Dar datoria statului român este să fie prezent, să fie pregătit şi să transforme această noapte de coşmar într-o lecţie care ne face mai siguri, nu doar mai speriaţi. Le datorăm asta. Acum, nu mâine", a precizat Nicoleta Pauliuc.