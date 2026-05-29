De asemenea, consulul rus are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că ambasadorul Rusiei a fost informat de decizia României de a nu mai permite funcţionarea Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa.

"Am declarat persoana non grata consulul general al Federaţiei Ruse în România şi are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României", a spus Ţoiu.

Ea a mai spus că vor continua consultările în format aliat.

"Am avut pe parcursul acestei zile discuţii cu miniştrii de externe ai ţărilor aliate. Mulţumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate şi mesajele clare din ultimele ore că siguranţa oricăreia dintre ţările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federaţiei Ruse şi vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creşterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancţiuni", a mai afirmat ministrul interimar.

Oana Ţoiu a menţionat că, aşa cum a declarat şi preşedintele României împreună cu Ministerul Apărării continuă consultările în format bilateral şi în interiorul NATO, în format aliat, pentru a se asigura că cerinţele României de creştere a capabilităţilor şi a capacităţii de descurajare la Marea Neagră, Dunăre şi pe întregul flanc estic primesc un răspuns coordonat la nivel aliat.

"În dreptul nostru am accelerat procedurile care să permită armatei române dotările necesare. Este o prioritate în achiziţiile anunţate de premier şi de Ministerul Apărării, însă până la momentul în care aceste capabilităţi noi vor ajunge pe teritoriul României în urma procedurilor de achiziţii, avem o conversaţie la nivel aliat pentru a ne asigura că împreună creştem capacitatea de descurajare şi de apărare pe flancul estic", a subliniat Oana Ţoiu.

Ministrul interimar a mai afirmat că "România este ţara care are cea mai lungă graniţă cu războiul şi asta înseamnă că suntem furnizori de securitate şi suntem şi partea unui efort comun şi a unei responsabilităţi comune pentru a apăra flancul estic."

"Gândurile noastre sunt cu cetăţenii din Galaţi, unde de altfel colegii mei s-au şi dus acum. E clar că au avut o noapte foarte complicată, nivelul de îngrijorare este mare şi înţelegem asta. Facem tot ce ţine de noi pentru a întări apărarea României. Mulţumim partenerilor şi aliaţilor noştri că ne sunt alături", a completat Ţoiu.