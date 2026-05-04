Mai mulți aleși care au semnat documentul au anunțat că nu vor vota marți, în timp ce alții încă nu s-au decis. „Au plecat șase, au venit înapoi 20", spun cei de la PSD, siguri de victorie. Dar liberalii le răspund că mai trebuie să convingă doar câțiva parlamentari ca să răstoarne rezultatul.

Patru din cei cinci parlamentari ai Partidului Unit care au semnat moțiunea au anunțat acum că nu o vor vota. Al cincilea și-a dat demisia din partid, dar nu spune ce va face la motiune.

Tasica Simu, președinte Partidul Unit: „Parlamentrii Partidului Unit nu sunt de vanzare și nu sunt șantajabili. Credem că această demisie a venit ca urmare a presiunilor și a șantajelor din partea unor actori politici implicați”.

Și senatorul PACE - Întâi România Liviu Fodoca a semnat moțiunea, dar nu susține că nu o votează.

Liviu Fodoca, senator PACE - Întâi România: „Gândindu-mă mai bine, am luat această decizie de a nu gira această moțiune care duce la destabilizare și care nu face bine românilor. Toate măsurile pe care le-a luat acest om nu le-a luat singur, le-a luat în coaliție și cu sprijinul PSD, USR, UDMR”.

Liberalii spun că ar mai trebui convinși doar câțiva parlamentari să nu voteze și moțiunea nu va trece. Rezultatul va fi cunoscut însă cert doar după numărătoare.

Mircea Abrudean, PNL: „Parlamentarii care au semnat pentru moțiune mai au timp până marți să reflecteze asupra rezultatului acestei moțiuni pentru România, asupra faptului că a crescut euro, că au crescut ratele, că toate merg în jos, bursa este pe roșu”.

Social-democrații și cei din AUR nu au însă emoții. Știu că va lipsi de la vot doar senatorul PSD Felix Stroe, bolnav, în rest nu se așteaptă la trădări.

Claudiu Manda, PSD: „Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”.

Florin Manole, deputat PSD: „Pe ce negociază? Pe valori și pe principii, nu? Îmi vine să râd, dar mă abțin doar pentru că îmi este mai silă decât mi se pare amuzant. Care sunt obiectivele pentru care negociază? Că tot aud discuția asta că negociază. Ce negociază?”

Lupta se poartă în continuare și pe rețelele sociale. După ce vicepremierul Oana Gheorghiu le-a trimis un email parlamentarilor prin care îi îndemna să se informeze înainte de vot, președintele PSD din județul Vaslui, Adrian Solomon, i-a răspuns dur, tot în scris: "Hai sictir".

Oana Gheorghiu: „Îi mulțumesc domnului deputat PSD Adrian Solomon pentru răspunsul pertinent și profesionist față de îndemnul meu să voteze după capul lui, nu după ordinul șefului de partid. Ce ne-am face noi oare fără asemenea aleși în Parlamentul României?”

Toți reprezentanții partidelor susțin că nu au folosit metode nedemocratice în campania lor de convingere.

Cu privire la felul în care vor acționa marți, unii liberali vor ieși din sală după dezbateri, în semn de protest. Vor rămâne să supravegheze votul liderii și viceliderii grupurilor. Iar cei din USR și UDMR vor rămâne în bănci. Deși votul este teoretic secret, cei din PSD vor vota la vedere.

Corespondent PRO TV: „În schimb, minoritățile naționale nu au luat o decizie unanimă cu privire la votul de marți. Adică fiecare dintre cei 17 reprezentanți ai minorităților va lua singur o hotărâre dacă să susțină sau nu actualul guvern. Aceste voturi ar putea fi decisive marți”.