„Este vorba de două ordonanţe de urgenţă care, practic, accelerează absorbţia fondurilor europene, fie că este vorba de fonduri din PNRR, din împrumuturi sau granturi, fie că e vorba de fonduri europene rambursabile de alte tipuri", a spus ministrul.

Potrivit acestuia, prima ordonanţă creează cadrul legislativ prin care Trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, în vederea accelerării proiectelor din PNRR.

Prima ordonanță creează mecanism nou

„Practic, până în noiembrie 2026, Trezoreria va oferi credite cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plăţile nu se fac la timp. Şi pentru că mai avem foarte puţin timp până la 31 august, am creat acest procedeu în care să putem suplini plăţile şi să accelerăm pe ultima sută de metri plăţile din PNRR, astfel încât să maximizăm absorbţia acestor bani. Este un mecanism creat în premieră şi sperăm ca acest mecanism să dea rezultate, astfel încât, atât pe componenta de împrumuturi, cât şi pe componenta din granturi, aceşti bani să ajungă în economie şi PNRR-ul să aibă o rată de absorbţie cât mai mare", a explicat Nazare.

Conform unui comunicat al MF, acest mecanism de finanţare temporară va susţine implementarea celor peste 11.300 de contracte aflate în derulare, în valoare totală de aproximativ 46 miliarde lei (din care 34,4 miliarde lei sunt reprezentate de cheltuielile eligibile) şi pentru a evita întârzierile generate de decalajele de cash-flow.

Împrumuturile nu înlocuiesc fondurile europene, nu reprezintă cheltuieli permanente, având de asemenea caracter temporar şi funcţionând ca mecanism de tip „credit-punte" pentru menţinerea ritmului de implementare.

Prin această măsură, Ministerul Finanţelor urmăreşte: accelerarea implementării investiţiilor PNRR, fără impact asupra deficitului; finalizarea la termen a proiectelor; atingerea jaloanelor şi ţintelor asumate de România; absorbţia integrală a fondurilor europene; evitarea pierderii investiţiilor esenţiale pentru comunităţi.

Guvernul urmărește creșterea absorbției

Cea de-a doua ordonanţă, a adăugat ministrul Finanţelor, se referă la credite din Trezorerie, respectiv credite cu dobândă pentru autorităţi locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanţarea unor proiecte pe fonduri europene.

„Aceşti bani sunt prinşi în buget. E vorba de două miliarde de lei, care practic pot fi operaţi şi, din acest moment, UAT-urile pot transmite solicitări pentru utilizarea acestor bani.

În total e vorba de 12 miliarde de lei, care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorbţia şi accelerează infuzia de bani în economie, de care economia României în 2026 are nevoie", a punctat şeful de la Finanţe.

Măsura protejează investițiile publice

Finanţările în cadrul celui de-al doilea mecanism sunt acordate în condiţii avantajoase, cu scopul de a preveni blocarea proiectelor şi de a evita pierderea fondurilor europene deja contractate.

Prin această măsură, Ministerul Finanţelor urmăreşte accelerarea finalizării proiectelor europene, protejarea investiţiilor publice deja realizate, susţinerea absorbţiei fondurilor europene, reducerea presiunii asupra bugetelor locale şi evitarea blocajelor administrative, a litigiilor sau a corecţiilor financiare generate de nefinalizarea proiectelor.

„Măsura completează pachetul de instrumente financiare destinate autorităţilor locale pentru susţinerea investiţiilor publice şi consolidarea capacităţii administrative de implementare a proiectelor europene", se menţionează în comunicatul MF.