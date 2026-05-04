”Mesajele publice din ultimele săptămâni nu au încurajat deloc stabilitatea şi predictibilitatea”, arată Nazare.

”Cred că în ultimele zile, în ultimele săptămâni am lansat suficiente avertismente în privinţa a ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care România trece printr-o perioadă de turbulenţe politice importante. Acest lucru se întâmplă pentru că investitorii, finanţatorii şi agenţiile de rating se uită la două elemente esenţiale. Unu: dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 şi anii următori este credibilă şi rămâne o traiectorie care să fie respectată, indiferent de situaţie, şi doi: de capacitatea noastră de a absorbi bani europeni. De aceea, ambele chestiuni, programul nostru de consolidare, disciplina fiscal-bugetară şi ducerea la îndeplinire a ţintelor pentru 2026 cât şi maximizarea absorbţiei banilor din PNRR sunt esenţiale”, a afirmat Alexandru Nazare, luni seară, referindu-se la cursul de schimb leu-euro.

Ministrul consideră că mesajele publice transmise de clasa politică în ultima perioadă nu au fost deloc încurajatoare pentru investitori şi finanţatori.

”Turbulenţele politice sunt văzute ca un principal factor care ar putea afecta aceste două ţinte importante ale României şi mesajele publice din ultimele săptămâni nu au încurajat deloc stabilitatea şi predictibilitatea. Ca atare, am transmis mai multe semnale legate atât de cuantumul finanţărilor pe care le vom plăti, nivelul dobânzilor, cât şi posibile presiuni asupra cursului de schimb care, din nefericire, se materializează”, a adăugat ministrul Finanţelor Publice.

Potrivit lui Nazare, există o legătură directă între presiunea asupra cursului şi stabilizarea situaţiei politice.

”În momentul în care situaţia politică se stabilizează şi există predictibilitate, şi aceste presiuni asupra cursului cât şi creşterea nivelului dobânzilor se temperează”, a adăugat ministrul.