Necunoscuta Românie. Unde se află "muntele sfânt" și "scările care urcă spre cer". Care este taxa de vizitare

Localnicii încearcă să ne convingă să-i decoperim frumusețea și au construit pe vârful Toaca "scările care urcă spre cer".

Mica stațiune Durău este plină de viață, iar pe lacul care străjuiește muntele cîțiva români întorși din vestul Europei au deschis mici afaceri și ne invită să contemplăm un peisaj fabulos.

Ceahlăul este muntele emblematic al Moldovei. Mare parte din teritoriul sau este parc național - unul din cele 14, câte sunt în România. Tocmai natura nealterată din acest loc atrage anual peste 80.000 de oameni.

Am pornit și noi într-o drumeție spre vârful Toaca. Are 1.904 metri și este al doilea ca înălțime din întreg masivul.

Traseul străbate la început pădurea, care încă adăpostește urși, cocoși de munte și râși. Interesante sunt și denumirile locurilor: Duruitoarea, Dochia, Panaghia, Toaca, multe desprinse din legende. Întâlnim drumeți cu rucsaci grei, obișnuiți cu muntele.

Bărbat: "Coborâm pe la cascadă și-o să mergem în camping, să vedem ce-i acolo, că ne-a spus cineva că sunt condiții".

Vârful Toaca a devenit popular în ultimii 5 ani, de când au fost instalate aici trepte metalice, care ușurează accesul.

De aici până acolo mergem pe potecă bătătorită. Odihniți fiind, scările nu ne iau mai mult de 15 minute - deși înseamnă că am urcat un zgârie nor, cu peste 30 de etaje.

De când sunt scările astea, turiștii nu mai întreabă de traseele din masiv. Întreabă unde sunt scările și cum pot ajunge la ele, pentru că văd fotografii pe internet.

Criticate de unii montaniarzi, pentru că reprezintă o structură artificială în mijlocul naturii, au totuși un rol important: protejează flora de pe Toaca. De când au fost instalate treptele, sângele voinicului și florile de colț nu mai sunt călcate în picioare ori culese de drumeții needucați.

Reporter: "Ați obosit?".

Turist: "Super, ia uitați. Merită tot efortul. Pentru asta am venit".

Pe vârf e doar o stație meteo, nu veți găsi nimic de cumpărat, deci e bine să aveți apă suficientă.

Taxa de vizitare a Parcului Național Ceahlău este de 10 lei, iar biletul este valabil 7 zile consecutive.

La pornirea pe trasee găsiți pungi pe care e bine să le luați cu voi și chiar sunteți încurajați să faceți asta, și să adunați gunoaiele care vă ies în drum.

Aflată la poalele Ceahlăului, stațiunea Durău pare, la prima vedere, încremenită în timp. E plină de clădiri vechi și de comercianți plictisiți.

Dar, unii dintre localnici fac eforturi să schimbe fața locului. Au amenajat de pilda un parc de distractii pe terenul care iarna deserveste partia.

Alpine coaster, tubbing sau mountaincart sunt câteva dintre atracții.

În apropiere, un alt parc de escaladă, administrat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, este plin de copii. Instructor le este Emi, un licean aflat în vacanța de vară. Vine din Iași, iar aici are cazarea și masa asigurate.

Taxa de intrare in parcul de aventură este 60 de lei.

La zece minute distanță descoperim că au apărut și activități nautice pe lacul Izvorul Muntelui. Într-o scurtă plimbare cu barca, Cezar ne povestește că a început afacerea după ce s-a întors acasă. A stat 15 ani în Italia. Arianna, fata cea mică, îi este mereu prin preajmă.

Cezar spune că, pentru dezvoltarea locului, trebuie îmbunătățită infrastructura. Vede însă progrese în ceea ce privește comportamentul oaspeților.

Cezar: "Uitați-vă ce frumos vin și campează. E superb. Și vreau să vă spun, după ce pleacă, nu rămâne o hârtie pe jos".

Patru persoane plătesc 200 de lei pentru o oră cu barca. Dar nu-i fluieră nimeni să vină la mal când a expirat timpul. Găsiți aici inclusiv stand up paddle, caiac, puteti face wakeboard ori parasailing.

Turist: "E pentru prima dată când încercăm și merge. Nu am căzut în apă".

Pe malul lacului sunt și două terase, nu tocmai arătoase, dar sunt singurele opțiuni. În spatele lor, Petronel a gândit câteva spații de cazare. 17 ani a fost șofer pe TIR în Italia. Spune că a făcut sacrificii mari, ca să adune 50 de mii de euro, bani pe care i-a investit în mica sa afacere.

Petronel Andrei: "Am dormit prin camion ani de zile. Am dat prioritate la bani, dar sunt singur. UIte, am 45 de ani, dar nu am pe nimeni, pe maică-mea o mai am".

Locul, încă salbatic, e preferat mai ales de rulotisti.

Turist: "Deocamdată avem 10 minute de cand am venit si nu mai imi revin...ca-i foarte frumos".

În inima stațiunii Durău o să găsiți și câteva restaurante. O ciorbă costă 23 de lei, iar o tochitură moldovenească 48.

Localnicii speră că autostrada le va aduce mai mulți oaspeți. Drumul lung până acolo n-ar trebui, totuși, să vă sperie, pentru că străbate zone minunate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: