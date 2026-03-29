Nancy, din regiunea Lorena, în nord-estul Franței, este un oraș mai puțin cunoscut, dar cu un patrimoniu remarcabil, arhitectură impresionantă și o destinație potrivită pentru cei interesați de gastronomie. Unii turiști spun că este mai frumos decât Parisul, însă va trebui să îl vizitezi ca să te convingi de asta.
De ce să vizitezi Nancy în locul Parisului
În Franța există multe orașe construite cu accent pe estetică, însă Nancy este unul dintre cele mai reprezentative exemple. Orașul a fost proiectat după modelul palatului Versailles și al pieței Place Vendôme din Paris pentru a-l primi pe Ludovic al XV-lea, care, în ciuda pregătirilor, a vizitat orașul doar de două ori.
Nancy este adesea comparat cu o versiune în miniatură a celor mai elegante zone din Paris, dar fără aglomerația caracteristică capitalei. Orașul se află la aproximativ 90 de minute de Gara Paris Gare de l’Est cu trenul de mare viteză TGV, ceea ce îl face potrivit pentru o escapadă de weekend.
Nancy este apreciat pentru arhitectura sa, istoria bogată și influența artistică. Piețele sale din secolul al XVIII-lea, incluse în patrimoniul UNESCO, sunt considerate exemple remarcabile de planificare urbană. În același timp, clădirile Art Nouveau apărute în cadrul mișcării École de Nancy atrag iubitorii acestui stil artistic.
Orașul nu este doar un loc istoric, ci și un centru urban activ, cu studenți, cafenele aglomerate, evenimente culturale și parcuri verzi. Atmosfera amintește de o capitală europeană elegantă, dar într-un spațiu compact și ușor de explorat.
Istoria și cultura orașului Nancy
Nancy și teritoriul ei au fost locuite din cele mai vechi timpuri de gali, așa cum atestă monedele de bronz, împreună cu vârfuri de săgeți și unelte din silex, brățări și coliere.
Perioada istorică în zona Nancy începe cu adevărat odată cu sosirea romanilor, orașul Toul fiind, împreună cu Metz și Verdun, cel mai apropiat de locul viitorului oraș Nancy.
Teritoriul avea o anumită importanță în timpul romanilor datorită numeroaselor sate și densității populației, dar și pentru că romanii extrăgeau fier în regiune; totuși, Nancy nu exista încă: deși unii cercetători identifică locul antic al Nancy în localitatea numită Andesina, această presupunere nu este suficient dovedită, conform francethisway.
Se pare că teritoriul Nancy a fost locuit în perioada merovingiană (511–754) – la sfârșitul secolului XIX a fost descoperită o monedă din epoca merovingiană, cu inscripția pe avers: „Nanciaco” și „Medoald” (cel care a fabricat moneda). Aceasta a fost prima mențiune istorică a vechiului Nancy, numit „Nanciacus”, probabil un „fundus” roman aparținând unei familii numite Nantius.
Numele Nancy devine mai clar însă într-un document de la sfârșitul secolului X (947), când Abația Sfântului Évre din Toul primește o donație în care se menționează Curtea Nantiană. În două documente din 1069 și 1073, Nancy este menționat ca proprietate a Duților de Lorena, care uneori se opreau aici, transformând locul într-un „castrum”, o fortăreață care adăpostea palatul ducilor.
În secolele XII–XIII, „Nanceio” avea mai multe mănăstiri: Notre-Dame, Saint Jean și Abația Clairlieu. Între secolele XII și XV, Nancy a fost capitala ducatului, iar noi fortificații au fost adăugate.
Duții de Lorena au mărit și împodobit orașul cu noi clădiri (așa-numita „Ville-Vieille” – Cartierul Vechi), cu Palatul Ducal, „Porte de la Craffe” și Basilica Sfântul Évre. O „Ville-Neuve” (Orașul Nou) a fost fondat de Charles III (1543–1608), Duce de Lorena, la sfârșitul secolului XVI, cu străzi intersectându-se perpendicular.
Nancy intră în istorie în secolul XV, în urma evenimentelor care au implicat ducatul Burgundiei după sfârșitul Războiului de 100 de Ani. Era un teritoriu feudal vast, incluzând Flandra, Artois, Picardia și Burgundia, Ducele de Burgundia fiind vasal al regelui Franței, deși în realitate avea puterea de a se opune scopurilor regelui francez.
Charles cel Îndrăzneț (1465–1477) a aplicat o politică de expansiune teritorială, încercând să unească domeniile sale flamanzi cu Burgundia, însă armata elvețiană l-a înfrânt la Nancy în 1477, iar însuși Charles cel Îndrăzneț a fost ucis în luptă.
În 1736, Louis XV cucerește Lorena și îl numește pe Stanislaw Leszczynski (1677–1766), fostul rege al Poloniei detronat, ca regent. Stanislaus a fost un mare patron și iubitor al artelor și științelor, împodobind orașul cu piețe grandioase, precum Place Royale (astăzi Place Stanislas), Place de la Carrière și Place d’Alliance, cu clădiri extraordinare care au transformat Nancy în „Ville Royale” (Oraș Regal).
Atracții turistice de neratat
Fostă capitală a Ducatului Lorena, Nancy este renumit mai ales pentru Place Stanislas, una dintre cele mai frumoase piețe din Europa, dar și pentru rolul său important în dezvoltarea curentului Art Nouveau. În prezent, Nancy îmbină patrimoniul său impresionant din secolul al XVIII-lea cu o populație numeroasă de studenți, cafenele animate, muzee variate și o identitate artistică bine conturată.
Orașul este potrivit pentru cei pasionați de artă și arhitectură, pentru escapade de weekend și pentru cei care vor să descopere un oraș francez autentic, care poate fi explorat ușor pe jos.
Place Stanislas
Place Stanislas este cea mai cunoscută atracție a orașului. Piața a fost proiectată în secolul al XVIII-lea la inițiativa lui Stanislas Leszczyński, duce de Lorena și fost rege al Poloniei.
Este înconjurată de clădiri importante precum Primăria, Muzeul de Arte Frumoase și Opera. Piața este decorată cu porți din fier forjat negru și auriu și cu fântâni ornamentale. Seara este iluminată spectaculos, iar vara are loc un spectacol de lumini și sunet dedicat istoriei orașului.
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Situat în Place Stanislas, Muzeul de Arte Frumoase găzduiește o colecție importantă de artă europeană din secolul al XIV-lea până în prezent. Printre artiștii reprezentați se numără Caravaggio, Rubens, Monet și Modigliani.
Muzeul include și o colecție de sticlă Daum, specifică stilului Art Nouveau. În subsol pot fi văzute și porțiuni din vechile fortificații medievale ale orașului.
Art Nouveau și École de Nancy
La începutul secolului al XX-lea, Nancy a devenit un centru important al mișcării Art Nouveau, datorită unor artiști precum Émile Gallé, Louis Majorelle și Victor Prouvé.
Muzeul École de Nancy, amenajat în fosta reședință a lui Gallé, prezintă mobilier, obiecte din sticlă, ceramică și textile realizate în acest stil. Pentru a vedea clădiri reprezentative, se pot vizita cartierul Saurupt, Villa Majorelle sau strada Rue Félix Faure.
Orașul vechi (Ville Vieille)
Zona veche a orașului are un caracter diferit, cu străzi medievale, case cu structură din lemn și clădiri renascentiste. Printre atracții se numără:
Porte de la Craffe – o poartă fortificată din secolul al XIV-lea Place Saint-Épvre – piața centrală a orașului vechi, unde se află Bazilica Saint-Épvre
Palais des Ducs de Lorraine – fostul palat ducal, vizibil din exterior în timpul renovărilor Străzile înguste sunt pline de magazine artizanale, restaurante și cafenele.
Parc de la Pépinière
Situat lângă Place Stanislas, acest parc de 21 de hectare include grădini de trandafiri, fântâni, un mic zoo, terenuri sportive și alei umbrite. Este frecventat de localnici pentru plimbări, picnicuri sau relaxare.
Vara au loc aici concerte, spectacole de stradă și evenimente gastronomice.
Villa Majorelle
Villa Majorelle este una dintre cele mai bine păstrate case Art Nouveau. A fost proiectată de arhitectul Henri Sauvage pentru designerul Louis Majorelle și include mobilier personalizat, vitralii și decorațiuni specifice stilului. Vizitele se fac cu ghid.
Musée de l’Histoire du Fer
Muzeul Istoriei Fierului se află în Jarville-la-Malgrange, la câteva minute de oraș. Expozițiile prezintă tradiția metalurgică a regiunii Lorena și includ exemple de fier forjat din perioadele Art Nouveau și Art Deco.
Marché Central și zona comercială Saint-Sébastien
Marché Central este piața acoperită principală din Nancy, deschisă de marți până sâmbătă. Aici se găsesc produse locale precum brânzeturi, mezeluri, prune mirabelle sau quiche Lorraine.
În apropiere se află centrul comercial Saint-Sébastien și numeroase magazine. În patiserii se pot încerca specialități locale precum madeleine, tarte cu mirabelle sau bomboane cu bergamotă.
Festivalul Nancy Jazz Pulsations
Dacă vizitezi orașul în octombrie, merită participarea la Nancy Jazz Pulsations, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri muzicale din Franța. Programul include jazz, funk, soul, hip-hop și muzică internațională, cu concerte organizate în teatre și în spații urbane.
Cum să ajungi și să te deplasezi prin Nancy
Trenurile TGV leagă Nancy de Paris Gare de l’Est în aproximativ o oră și jumătate. Există și conexiuni directe cu Metz, Strasbourg și Luxemburg.
Dacă vrei să ajungi în Nancy, cel mai simplu este să zbori către Paris și de acolo să iei trenul.
Dacă ești cu mașina personală, autostrăzile A31 și A33 conectează orașul cu Metz, Dijon și sudul Germaniei.
Cel mai apropiat aeroport este Metz-Nancy-Lorraine, la aproximativ 45 de minute de centru.
Aeroporturile din Luxemburg și Strasbourg oferă mai multe zboruri internaționale.
Există și alte opțiuni:
• Cu mașina: din Paris sau Strasbourg trebuie să urmezi autostrada A4. Dacă vii din Bruxelles, Luxemburg sau Dijon, trebuie să folosești autostrada A31.
• Cu avionul până la aeroportul Paris Charles de Gaulle (CDG), care are peste 300 de destinații internaționale. De la CDG există un tren TGV direct către gara Lorraine TGV, care durează aproximativ 1 oră și 10 minute. De la Lorraine TGV există autobuze de transfer către Nancy.
Alte aeroporturi prin care se poate ajunge:
• Aeroportul Paris Orly (ORY): de unde se poate lua trenul din Paris către Nancy.
• Aeroportul Luxemburg: de unde se poate lua trenul către Nancy.
• Aeroportul Strasbourg: de unde există de asemenea trenuri către Nancy.
Gara din Nancy se află în centrul orașului. Trenurile din Paris (Gare de l’Est) ajung în aproximativ 1 oră și 30 de minute cu trenul de mare viteză TGV. Trenurile din Luxemburg sau Strasbourg ajung în aproximativ 1 oră și 20 de minute.
Se poate ajunge și la gara Lorraine TGV, situată aproape de aeroportul Lorraine, la aproximativ 37 km de Nancy. De acolo există autobuze de transfer care ajung în centrul orașului în aproximativ 40 de minute.
Este important de știut că pentru trenurile TGV este necesară rezervarea locului. Din gara Lorraine TGV se poate ajunge direct și în alte orașe, precum Bordeaux în aproximativ 4 ore și 30 de minute sau Lille în aproximativ 2 ore și 30 de minute, fără schimbarea trenului la Paris.
Transport în oraș
Nancy este un oraș compact și poate fi explorat ușor pe jos sau cu bicicletele publice VélOstan. Transportul public este operat de rețeaua Stan’, care include autobuze și tramvaie, conform choosewhere.
Ce să mănânci
Bucătăria franceză din Nancy este consistentă și bazată pe produse locale. Printre specialități se numără:
• Quiche Lorraine
• Potée Lorraine – tocană cu carne de porc și legume
• Madeleine și tarte cu prune mirabelle
• Macarons de Nancy – biscuiți pe bază de migdale
• Bergamotes de Nancy – bomboane tari cu aromă de citrice
Restaurante recomandate:
• L’Excelsior – braserie Art Nouveau cu preparate clasice franceze
• La Table du Bon Roi Stanislas – bucătărie tradițională
• L’Artemisia – preparate moderne și sezoniere
Sfaturi utile pentru vizitatori
Pentru prima vizită în Nancy, pregătește-te să descoperi un oraș bogat în istorie și cultură. Pentru a îți organiza mai bine șederea, descarcă aplicația oficială a biroului de turism, care oferă itinerarii tematice și informații practice.
Iubitorii de natură se vor bucura de o plimbare prin Parc de la Pépinière sau de o vizită la Grădina Botanică Montet.
Pentru suveniruri unice, explorează magazinele artizanale din Cartierul Vechi. În final, adu-ți aminte că Nancy este un oraș universitar vibrant, oferind o viață de noapte activă, în special în jurul Pieței Saint-Epvre.
Cazarea reprezintă cea mai mare cheltuială: vei plăti undeva între 50 și 100 de euro pentru o cameră dublă într-un hotel de 2 stele. Mesele costă, în medie, 18-20 de euro de persoană la un restaurant accesibil, conform advised-traveler.
Atracțiile principale, precum Place Stanislas, sunt gratuite, în timp ce muzeele costă, în general, între 5-11 euro Pentru a economisi, ia în considerare Nancy City Pass, la aproximativ 30 de euro, care oferă acces la mai multe obiective și reduceri.
Transportul public este o opțiune excelentă pentru a vă deplasa prin Nancy. Un bilet de autobuz sau tramvai costă 1,50 euro, însă abonamentul de 24 de ore, la 5 euro este mai economic.
Pentru mese, piețele locale, cum este Piața Centrală, oferă produse proaspete la prețuri rezonabile. Nu ezitați să încercați specialități din Lorena, precum quiche Lorraine sau bomboane cu bergamotă, care sunt adesea mai ieftine în micile brutării locale decât în restaurantele turistice.
Pentru cazare, rezervă din timp și compară prețurile pe diferite platforme. Dacă stai mai mult de o săptămână, uită-te la apartamente de închiriat pe platforme populare.
