Nancy, din regiunea Lorena, în nord-estul Franței, este un oraș mai puțin cunoscut, dar cu un patrimoniu remarcabil, arhitectură impresionantă și o destinație potrivită pentru cei interesați de gastronomie. Unii turiști spun că este mai frumos decât Parisul, însă va trebui să îl vizitezi ca să te convingi de asta.

De ce să vizitezi Nancy în locul Parisului

În Franța există multe orașe construite cu accent pe estetică, însă Nancy este unul dintre cele mai reprezentative exemple. Orașul a fost proiectat după modelul palatului Versailles și al pieței Place Vendôme din Paris pentru a-l primi pe Ludovic al XV-lea, care, în ciuda pregătirilor, a vizitat orașul doar de două ori.

Nancy este adesea comparat cu o versiune în miniatură a celor mai elegante zone din Paris, dar fără aglomerația caracteristică capitalei. Orașul se află la aproximativ 90 de minute de Gara Paris Gare de l’Est cu trenul de mare viteză TGV, ceea ce îl face potrivit pentru o escapadă de weekend.

Nancy este apreciat pentru arhitectura sa, istoria bogată și influența artistică. Piețele sale din secolul al XVIII-lea, incluse în patrimoniul UNESCO, sunt considerate exemple remarcabile de planificare urbană. În același timp, clădirile Art Nouveau apărute în cadrul mișcării École de Nancy atrag iubitorii acestui stil artistic.

Orașul nu este doar un loc istoric, ci și un centru urban activ, cu studenți, cafenele aglomerate, evenimente culturale și parcuri verzi. Atmosfera amintește de o capitală europeană elegantă, dar într-un spațiu compact și ușor de explorat.

Istoria și cultura orașului Nancy

Nancy și teritoriul ei au fost locuite din cele mai vechi timpuri de gali, așa cum atestă monedele de bronz, împreună cu vârfuri de săgeți și unelte din silex, brățări și coliere.

Perioada istorică în zona Nancy începe cu adevărat odată cu sosirea romanilor, orașul Toul fiind, împreună cu Metz și Verdun, cel mai apropiat de locul viitorului oraș Nancy.

Teritoriul avea o anumită importanță în timpul romanilor datorită numeroaselor sate și densității populației, dar și pentru că romanii extrăgeau fier în regiune; totuși, Nancy nu exista încă: deși unii cercetători identifică locul antic al Nancy în localitatea numită Andesina, această presupunere nu este suficient dovedită, conform francethisway.

Se pare că teritoriul Nancy a fost locuit în perioada merovingiană (511–754) – la sfârșitul secolului XIX a fost descoperită o monedă din epoca merovingiană, cu inscripția pe avers: „Nanciaco” și „Medoald” (cel care a fabricat moneda). Aceasta a fost prima mențiune istorică a vechiului Nancy, numit „Nanciacus”, probabil un „fundus” roman aparținând unei familii numite Nantius.

Numele Nancy devine mai clar însă într-un document de la sfârșitul secolului X (947), când Abația Sfântului Évre din Toul primește o donație în care se menționează Curtea Nantiană. În două documente din 1069 și 1073, Nancy este menționat ca proprietate a Duților de Lorena, care uneori se opreau aici, transformând locul într-un „castrum”, o fortăreață care adăpostea palatul ducilor.

În secolele XII–XIII, „Nanceio” avea mai multe mănăstiri: Notre-Dame, Saint Jean și Abația Clairlieu. Între secolele XII și XV, Nancy a fost capitala ducatului, iar noi fortificații au fost adăugate.

Duții de Lorena au mărit și împodobit orașul cu noi clădiri (așa-numita „Ville-Vieille” – Cartierul Vechi), cu Palatul Ducal, „Porte de la Craffe” și Basilica Sfântul Évre. O „Ville-Neuve” (Orașul Nou) a fost fondat de Charles III (1543–1608), Duce de Lorena, la sfârșitul secolului XVI, cu străzi intersectându-se perpendicular.

Nancy intră în istorie în secolul XV, în urma evenimentelor care au implicat ducatul Burgundiei după sfârșitul Războiului de 100 de Ani. Era un teritoriu feudal vast, incluzând Flandra, Artois, Picardia și Burgundia, Ducele de Burgundia fiind vasal al regelui Franței, deși în realitate avea puterea de a se opune scopurilor regelui francez.

Charles cel Îndrăzneț (1465–1477) a aplicat o politică de expansiune teritorială, încercând să unească domeniile sale flamanzi cu Burgundia, însă armata elvețiană l-a înfrânt la Nancy în 1477, iar însuși Charles cel Îndrăzneț a fost ucis în luptă.

În 1736, Louis XV cucerește Lorena și îl numește pe Stanislaw Leszczynski (1677–1766), fostul rege al Poloniei detronat, ca regent. Stanislaus a fost un mare patron și iubitor al artelor și științelor, împodobind orașul cu piețe grandioase, precum Place Royale (astăzi Place Stanislas), Place de la Carrière și Place d’Alliance, cu clădiri extraordinare care au transformat Nancy în „Ville Royale” (Oraș Regal).

Atracții turistice de neratat

Fostă capitală a Ducatului Lorena, Nancy este renumit mai ales pentru Place Stanislas, una dintre cele mai frumoase piețe din Europa, dar și pentru rolul său important în dezvoltarea curentului Art Nouveau. În prezent, Nancy îmbină patrimoniul său impresionant din secolul al XVIII-lea cu o populație numeroasă de studenți, cafenele animate, muzee variate și o identitate artistică bine conturată.

Orașul este potrivit pentru cei pasionați de artă și arhitectură, pentru escapade de weekend și pentru cei care vor să descopere un oraș francez autentic, care poate fi explorat ușor pe jos.