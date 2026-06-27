La fel, pădurile din jurul marilor orașe au devenit adevărate refugii pentru cei care caută răcoare pentru câteva ore.

Pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, zăpada încă mai rezistă.

Turist: „E super, ne înviorează, venim de la Constanța, de la mare. Dintr-o climă într-alta, ne bucurăm foarte mult să mai aflăm că mai există zăpadă. E foarte racoroasă”.

În pasul Urdele, la peste 2.000 de metri altitudine, diferența de temperatură de simte imediat, iar aerul răcoros i-a făcut pe mulți să uite de canicula din orașe.

Turistă: Frig, rece, dar minunat. Am fugit și noi de căldură 2-3 zile aici.

Reporter: Aici chiar ați luat haine mai groase?

Turistă: Avem da, într-adevăr, tot ce trebuie, deși de dimineață era cald, soțul meu e în pantaloni scurți.

Vremea este și pe placul motocicliștilor. În grupuri, străbat serpentinele Transalpinei și se bucură de unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țară.

Și în apropierea marilor orașe, oamenii au căutat oaze de răcorore. În Brașov, în pădure, s-au bucurat de izvoarele cu apă rece.

Umbra pădurii înseamnă cu 10 grade mai puțin decât centrul orașului. Și, totuși, acest domn a venit cu cortul, dar pentru cățelul lui.

Și peștera Valea Cetății, aflată între Poiana Brașov și Rașnov, este refugiul ideal în vreme de caniculă.

Vremea se va încălzi însă și la munte, în zilele următoare.