Este a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM Bucureşti, care a fost susţinută de peste 3.000 de fani în MVM Dome. Pentru trofeu vor juca, de la ora 19.00, deţinătoarea trofeului, Gyor ETO, şi echipa Metz Handball.

Pentru CSM au marcat Omoregie 8 goluri, Brnovic 5, Pintea 5, Friis 4, Maslova 3, Jaukovic 2, Ostergaard 2, Hansen 2, Rotaru 1, iar de la Brest s-au remarcat Mairot 11, Vyakhireva 6.

În repriza secundă, CSM Bucureşti a rămas fără două jucătoare în doar cinci minute. În minutul 42, portarul Gabriela Moreschi (CSM) s-a accidentat grav la genunchiul stâng şi nu a mai putut continua partida, în care reuşise 10 parade, iar în minutul 47, interul Djurdjina Jaukovic a fost eliminată cu cartonaş roşu.

În semifinale, vicecampioana României a cedat cu Metz Handball, scor 27-32, iar Brest a fost învinsă la limită de Gyor ETO, cu 31-30.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul F4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul F4 din 2018, când a câştigat medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Tot duminică, în finala turneului similar U17, CSM Bucureşti – DVSC Debrecen, scor 39-41 (13-13, 33-33), după prelungiri. Maria Sprâncenatu a primit titlul de golgeter, cu 21 goluri marcate la Turneul F4.

Bojana Popovici, după medalia de bronz

Antrenorul CSM Bucureşti, Bojana Popovici, a declarat duminică, după câştigarea medaliei de bronz în Liga Campionilor, că este mândră de echipa sa. La rândul său, pivotul Tatjana Brnovic a remarcat faptul că CSM Bucureşti a fost o echipă şi la înfrângerea din semifinale, şi la victoria pentru medalia de bronz.

”Mulţumesc fetelor pentru luptă şi acest meci extraordinar. Brest a făcut o treabă bună, după meciul greu pe care l-a avut ieri. A fost greu să se recupereze jucând mai târziu. Energia mult mai bună pe care noi am avut-o astăzi am dorit-o în meciul de ieri, în semifinale, dar nu a fost posibil. Astăzi sunt mândră şi fericită, felicitări stafului şi echipei pentru munca din aceste 7 luni. Am terminat sezonul cu bine, ca o echipă!”, a declarat Bojana Popovic la finalul partidei cu Brest Bretagne Handball.

Pivotul Tatjana Brnovic a remarcat spiritul de echipă al CSM Bucureşti, după eşecul din semifinala cu Metz Handball.

”Nu am manageriat potenţialul nostru ieri, în semifinale, nu am arătat ce putem, dar astăzi am vrut să arătăm de ce suntem în stare şi am vrut să ne demonstrăm nouă asta. Am vrut să ne bucurăm de meci şi să arătăm ce echipă grozavă suntem. Sunt foarte mândră de faptul că, dacă ieri am pierdut ca o echipă, astăzi ne-am întors şi am câştigat, am arătat că suntem o echipă!”