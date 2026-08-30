Antreprenorii spun că încasările sunt mai mici chiar și cu 30 la sută decât anul trecut. Asta pentru că turiștii aleg, de cele mai multe ori, excursii de o zi, fără cazare.

Centrul Brașovului n-a dat niciun semn că vara ar fi pe sfârșite. La fel ca-n plin sezon, au fost 30 de grade în termometre și mii de turiști care nici nu vor să audă că vine toamna.

Turistă: ”Nu cred că s-a treminat! Mai avem puțin de plimbat! Mai avem! O după amiaza... Și mâine!”.

Turistă: ”Îmi place mult vara și vacanța! Acum, ce să facem, așteptăm să vină vara viitoare”.

Valea Prahovei, Brașovul și Sibiul sunt preferate de turiști pentru că aici găsesc o varietate mare de activități care să le umple timpul: potecile de munte, bisericile fortificate, cetățile medievale și parcurile tematice au fost primele pe lista obiectivelor de vizitat.

Lascăr Moșanu, turist: ”Facem Tălmaciu, Transfăgărășanul, coborâm apoi la Curtea de Argeș, ne mai mișcăm un pic în zonă”.

Magda Nedelcu, turistă: ”Am vizitat sanctuarul de urși, am fost la un meci de hochei, noi suntem din Constanța și nu avem așa ceva”.

Românii încep să prefere excursiile de o zi la munte, fără cazare și cu mâncare de acasă

Gheorghe Faraon, Muzeul Țării Făgărașului: ”Noi suntem mulțumiți cu numărul de vizitatori. Media a fost undeva 700-800 de oameni pe zi în timpul weekendului si cam 400-500 în zilele din timpul săptămânii”.

Nu la fel de satisfăcuți sunt hotelierii, care sunt pe minus chiar și cu 30 la sută, față de vara trecută.

Adrian Voican, Asociația pentru Promovarea Turismului Prahova: ”Stațiunile consacrate au raportat scăderi peste nivelul de la INS, care ne spune că sunt 4,1 la sută mai puțini turisti sosiți în statiunile montane în prima jumătate a anului și 6,7 la sută mai puține înnoptări. Deci n-au fost doar mai puțini turiști la munte, au stat și mai puțin”.

O familie din Arad a renunțat la cazarea în hotel și a petrecut sfârșitul verii cu o rulotă închiriată.

Mădălina Cimpoieș: ”Ne-am oprit prin Apuseni, am ajuns pe la Râșnov, după aceea n-am putut rata 2 zile de plajă la mare, iar acum vom sta înca 2 zile aici, la poalele Făgărașului”.

Potrivit Asociației de Promovare a Turismului pe Valea Prahovei, de la un an la altul crește numărul turiștilor care vin la munte doar în excursii de o zi, fără cazare și adesea cu mâncarea la pachet.