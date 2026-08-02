Oamenii veniți la festival au trăit aseară emoția muzicii folk, ca în tabără, și au fredonat sub cerul liber fiecare vers, împreună cu artiștii.

Așezați pe baloți de paie, pe pătură, lângă râu, ori cu picioarele în apa rece - așa au ascultat participanții melodiile îndrăgite.

Femeie: "Este muzica cu care am crescut, este muzică care spune foarte multe din ceea ce trăim și simțim de-a lungul vieții și ne unește."

Bucuria s-a citit în ochii multora.

Femeie: "Am scăpat de stresul din București și am venit să ne relaxăm."

Alina Manole: "Știu publicul care vine, care este cald și frumos și extraordinar // am văzut cum reacționează la fiecare artist e cald și primitor".

Dan Bittman: "E fantastic aici, e o zonă incredibil de frumoasă. Asta îmi și place ca lucrurile rămân la fel și oamenii au grijă de locurile astea!”

Festivalul național de muzică folk „Vama de la munte” a adus în stațiune peste două mii de turiști din toată țara. Sute de oameni au stat în camping, cu corturile și rulotele.

Corina Tonie, reprezentant pensiune: ”Camerele se ocupă de când începe planificarea următoarei ediții".

Rareș Bertzi, organizatorul festivalului: "Toți acești baloți vor fi donați către valea zimbrilor, devin hrană pentru zimbrii".

Diseară, pe scenă vor urca, printre alții, artiștii trupelor Iris și Fără Zahăr.