"Atenţie, circulaţie îngreunată pe Podul Giurgiu-Ruse din cauza lucrărilor pe partea bulgară a podului. Deşi trecerea Podului Prieteniei este gratuită astăzi, autovehiculele care vor să traverseze Dunărea pe sensul România-Bulgaria sunt nevoite să aştepte zeci de minute pe pod sau pe malul românesc", anunţă, sâmbătă, CNAIR, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Instituţia precizează că partea bulgară nu a finalizat încă lucrările la Podul Giurgiu-Ruse, motiv pentru care traversarea se face în continuare îngreunat.

Autoturismele, inclusiv vehiculele rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv şofer), care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse sunt scutite de achitarea tarifului de trecere, sâmbătă, de "Ziua Podului".

CNAIR precizează că trecerile deja achitate pentru această dată îşi păstrează valabilitatea şi pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziţiei.

În fiecare an, data de 20 iunie este considerată "Ziua Podului", ziua în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului, în conformitate cu prevederile pct. 41 din Anexa nr. 3 Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse a Ordinului MT nr. 1836/2018, mai arată CNAIR.

Taxa pentru autoturisme şi vehicule cu maximum 8+1 locuri este de 15 lei.