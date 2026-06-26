Insule ascunse din Italia pe care nu le găsești în ghiduri. Paradisuri secrete din Mediterană

Privită pe un glob pământesc, Italia pare în mod înșelător mică. Doar o fâșie de pământ în formă de cizmă care desparte apele Mării Mediterane de cele ale Mării Adriatice.

Însă, de la nord la sud, Italia diferă considerabil în peisaje: de la vârfuri montane amețitoare la mări de un albastru ireal. Este o țară care are extraordinar de multe de oferit și de descoperit. Iată câteva insule din Italia care nu sunt trecute în ghiduri. Procida Procida este regina turismului lent și merită descoperită fără grabă. Insula oferă o combinație perfectă între frumuseți naturale, urme ale unei istorii îndelungate și plaje care nu trebuie ratate. Poate fi explorată cu ușurință la pas, însă există și autobuze sau taxiuri pentru deplasare. Teritoriul insulei Procida este împărțit în nouă cartiere tradiționale, numite „grancìe”. Acestea sunt Terra Murata (cea mai veche zonă), Corricella (satul pescăresc), Sent'cò (unde se află portul comercial Marina Grande), Semmarezio, San Leonardo, Madonna della Libera (sau Santissima Annunziata), Sant'Antuono, Sant'Antonio și Chiaiolella (zona portului de agrement). Cu o lungime de aproximativ 16 kilometri, insula impresionează la fiecare pas, de la străduțele înguste și pitorești până la plajele ascunse în mici golfuri. Citește și Ce oferă grecii din partea casei. La ce ar trebui să te aștepți ca turist Nucleul istoric al insulei este Terra Murata, considerat în multe privințe inima Procidai. La fel de interesantă este însă și mica insulă Vivara, legată de Procida printr-un pod. Particularitatea sa este că reprezintă o rezervație naturală protejată, ideală pentru cei care caută o experiență turistică mai relaxată și mai aproape de natură.

Pantelleria Pantelleria este o insulă siciliană la care se poate ajunge atât cu feribotul, cât și cu avionul. Este cunoscută drept „Perla Neagră” datorită rocilor sale vulcanice de culoare închisă. De altfel, Specchio di Venere („Oglinda lui Venus”) este un lac termal format într-un fost crater vulcanic. Insula este o destinație de vacanță apreciată atât de italieni, cât și de turiștii străini. Situată între coasta Africii și Europa, Pantelleria este cea mai îndepărtată dintre insulele Siciliei și este adesea descrisă ca o fiică rebelă, născută din spuma mării și focul vulcanilor. Pantelleria a fost cunoscută inițial sub numele de Bent-el-rhià, care în vechea limbă feniciană înseamnă „fiica vântului”. Astăzi este adesea numită „Perla Neagră a Mediteranei”, datorită formațiunilor de lavă și obsidian care îi definesc peisajul. Insula este renumită și pentru proprietățile sale terapeutice. Apele termale și emanațiile de abur de origine vulcanică sunt folosite pentru tratamente naturale, iar ultima erupție vulcanică înregistrată aici a avut loc în secolul al XIX-lea. Pe teritoriul insulei se regăsesc influențe ale mai multor civilizații care au trecut pe aici de-a lungul istoriei. Urme ale culturilor bizantine, romane și arabe coexistă și astăzi, oferind insulei o identitate aparte. Un exemplu este dammuso, locuința tradițională construită în perioada arabă. Aceste case au fost proiectate pentru a se integra armonios în peisaj și pentru a respecta mediul înconjurător, fără a domina teritoriul. Și gastronomia locală reflectă această diversitate culturală, combinând preparate cu rădăcini rurale și influențe maritime. Pantelleria oferă astfel o experiență autentică, care îmbină natura, istoria și tradițiile diferitelor popoare care au locuit insula. În afara zilelor petrecute la plajă sau la piscină, vizitatorii pot explora numeroasele situri arheologice ale insulei, care dezvăluie trecutul bogat al acestei destinații mediteraneene.

Lampedusa Lampedusa este una dintre cele mai populare destinații pentru iubitorii de soare, scufundări și natură și reprezintă ultimul petic de pământ italian înainte de coasta Africii. Lampedusa, insula spectaculoasă și scăldată de soare aflată la sud de Sicilia, face parte din Arhipelagul Pelagian, alături de insula vecină Linosa și de micuța insulă stâncoasă Lampione. Numele arhipelagului provine din limba greacă și înseamnă „insulele mării deschise”. Situată la granița dintre două lumi, Lampedusa îmbină caracteristici naturale specifice atât Europei, cât și Africii. Insula se află la aproximativ 113 kilometri de Tunisia și la circa 175 de kilometri de Sicilia. Coastele nordică și vestică sunt înalte și greu accesibile, în timp ce partea estică și sud-estică este renumită pentru plajele sale spectaculoase cu nisip fin. De la golfuri mici și ascunse până la plaje întinse și animate, Lampedusa oferă numeroase locuri ideale pentru relaxare. Printre cele mai frumoase se numără golfurile Cala Pisana și Cala Uccello, care se deschid spre apele cristaline ale Mediteranei. Pe coasta estică se află Cala Spugna și Cala Maluk, apreciate pentru peisajele lor naturale. Cala Greca este o plajă mică, acoperită cu nisip alb, iar unul dintre locurile mai puțin cunoscute ale insulei este Cala Galera, accesibilă prin culoare stâncoase joase care coboară spre mare. Merită vizitată și plaja de la așa-numita Mare Moartă, unde apa este extrem de calmă, precum și grota cu același nume. Alte atracții populare sunt Cala Francese, o plajă animată și spectaculoasă, și faimoasa plajă Guitgia, una dintre cele mai accesibile de pe insulă, aflată în apropierea hotelurilor și conectată prin transport public. Din zona Guitgia se poate ajunge ușor și la Cala Croce, Cala Madonna și Porto N’Tone, o plajă mică cu nisip alb și fin, considerată ideală pentru familiile cu copii, conform italia.it.

Palmarola Palmarola este una dintre cele mai spectaculoase și mai puțin modificate insule din Marea Mediterană. Situată în Marea Tireniană, la vest de Italia, aparține arhipelagului Pontin și este considerată pe scară largă una dintre cele mai frumoase insule nelocuite din Europa. Identitatea sa nu este definită de orașe, monumente sau infrastructură, ci de geologie, lumină, apă și liniște. Spre deosebire de insulele modelate de secole de locuire continuă, Palmarola a rămas în mare parte neatinsă de așezări permanente. Această absență a permis proceselor naturale să domine, creând un mediu în care stâncile, peșterile și viața marină coexistă cu intervenție minimă. Palmarola este de origine vulcanică, la fel ca celelalte insule din grupul Pontin. Peisajul său accidentat este rezultatul unor erupții vechi, al eroziunii și al activității seismice care au modelat faleze dramatice și țărmuri neregulate. Insula se ridică abrupt din mare, având foarte puține zone plate. Această configurație a descurajat așezările de mari dimensiuni și a contribuit la păstrarea caracterului său sălbatic. Formațiunile geologice dezvăluie straturi de rocă vulcanică modelate de vânt și valuri de-a lungul mileniilor. Palmarola nu a avut niciodată o populație stabilă. În trecut, a fost folosită sezonier de pescari și păstori, care construiau adăposturi simple din piatră pentru șederi temporare. Aceste structuri, adesea integrate în pereții stâncoși sau amplasate în adâncituri naturale, reflectă adaptarea la mediu, nu transformarea lui. Prezența umană pe Palmarola a fost întotdeauna redusă și strict funcțională.

Giannutri Cea mai sudică dintre insulele Arhipelagului Toscan este Giannutri, cu o lățime de doar 500 de metri și o lungime de 11 km. Locuită încă din preistorie, insula este cunoscută pentru rămășițele unei impunătoare vile romane din secolul al II-lea d.Hr., construită de puternica familie Domizi-Enobarbi. Insula a rămas nepopulată în perioadele ulterioare, deoarece este plată și nu are locuri adăpostite sau surse de apă. Din acest motiv, a fost folosită doar ocazional ca punct de oprire de pirații barbari în raidurile lor de-a lungul coastelor Toscanei. Astăzi, pe insulă locuiesc puțin peste o duzină de persoane, iar în perioada de vârf a sezonului estival nu pot debarca mai mult de 300 de vizitatori simultan. După o călătorie de aproximativ 50 de minute cu vaporul din Porto Santo Stefano sau Porto Ercole, se ajunge pe insulă, unde debarcarea este permisă doar în Cala Spalmatoio și Cala Maestra. În apele din jur pot fi observate uneori chiar și câteva grupuri de delfini.

Marettimo Marettimo este cea mai îndepărtată dintre insulele Egade. Portul este prea mic pentru vase mari precum Adriatica, așa că acestea ancorează puțin mai departe. Marettimo nu este Insula Comorii, dar este cu siguranță o adevărată comoară de insulă, adică o insulă mediteraneană prin excelență. Satul este primitor și bine conservat. Pe străduțele înguste și în micile piețe aproape că nu circulă mașini. Pescarii își vând capturile direct pe chei, iar restaurantele și barurile te întâmpină cu cafea tradițională sau granita de dud, considerată una dintre cele mai bune din Marea Mediterană. Numărul locuitorilor variază în funcție de sezon. Puținii rezidenți sunt depășiți vara de turiști, care în majoritate sunt foști locuitori ai insulei. De fapt, în primele decenii ale secolului trecut, Marettimo a fost puternic afectată de emigrație. Majoritatea locuitorilor s-au mutat în Monterey, California, unde au continuat să practice ceea ce știau cel mai bine: pescuitul.

Alicudi și Filicudi Alicudi și Filicudi oferă ocazia de a te pierde într-un loc nou, de a ieși de pe traseele obișnuite, de a te deconecta și de a-ți reîncărca baterie. Acestea sunt cele mai sălbatice și mai autentice insule ale arhipelagului Eolian din sudul Mării Tireniene. Electricitatea a ajuns aici abia acum aproximativ 20 de ani. Prin apropierea lor și prin caracterul similar, aceste insule izolate sunt destinația perfectă pentru turism lent și sustenabil, pentru vacanțe în care te poți „deconecta” complet, bucurându-te de natură neatinsă. Sosirile și plecările sunt posibile doar atunci când condițiile de mare și vânt permit acest lucru. Așa că trebuie să renunți la planuri stricte și să te obișnuiești să „citești” aerul și să folosești soarele ca ceas și busolă, deoarece vremea aici are propriile reguli. Singurul obiect de care ai nevoie este o lanternă mică, chiar și una LED, foarte utilă după apus, deoarece pe aceste insule nu există iluminat stradal.

Linosa Linosa este un mic colț de paradis sicilian și o destinație turistică perfectă pentru o vacanță relaxantă și de neuitat. Este o insulă mică de origine vulcanică, situată la 50 km nord de Lampedusa, în mijlocul Mării Mediterane. Insula are doar aproximativ cinci kilometri pătrați, așa că poate fi explorată rapid, iar peisajul este dominat în mare parte de vulcani stinși și întinderi frumoase de cactuși de tip opunție, care ajung până la țărmurile întunecate de origine vulcanică. Primul lucru pe care îl poți face în Linosa este să vizitezi micul centru al insulei, un loc foarte pitoresc și spectaculos, cu un peisaj care pare suspendat într-un timp uitat. Portul și satul îmbină influențe arhitecturale africane și italiene, cu case mici cu acoperișuri plate, vopsite în culori vii și pastelate, înconjurate de uși și ferestre cu forme ascuțite. În Linosa există un singur drum care duce către cele mai frumoase și interesante locuri ale insulei, dar acesta trebuie parcurs pe jos sau cu bicicleta, deoarece vara circulația mașinilor este interzisă. De acolo, se pot face excursii pe jos, pentru drumeții pe munți, sau cu barca. Indiferent de insula pe care ai alege-o, Italia are ceva de oferit pentru fiecare călător. Așadar, în funcție de ceea ce cauți, orientează-te spre una dintre aceste comori ascunse ale unei dintre cele mai frumoase țări din lume.

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