Potrivit Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, primele verificări arată că un ansamblu de vehicule ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă şi ar fi acroşat un autoturism.

În urma evenimentului rutier, nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Circulaţia în zonă a fost blocată pe sensul de mers către Braşov, pentru desfăşurarea intervenţiei.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.