Cea mai mare creștere, de 8,1%, a avut loc în regiunea Krasnoiarsk.

Prețurile au scăzut în alte 20 de regiuni ale Federației Ruse (cea mai mare scădere, de 3,6%, a avut loc în Tuva), scrie publicația independentă Meduza.

Per total, de la începutul anului până pe 12 iulie, prețul benzinei AI-92 și AI-95 la benzinării a crescut cu o medie de 7,4%, a relatat Kommersant , citând date de la Serviciul Central de Dispecerat al Complexului de Combustibil și Energie. Prețurile la motorină au crescut cu 12,1%.

Prețurile și disponibilitatea benzinei sunt, de asemenea, o preocupare.

La Moscova și Sankt Petersburg, unele lanțuri au reintrodus limite privind vânzările de combustibil. În ambele orașe, stațiile Tatneft permit până la 50 de litri de benzină și până la 60 de litri de motorină per client. Stațiile Gazprom Neft permit până la 60 de litri de benzină (fără limite pentru motorină).

Cozile la benzinăriile din Moscova au început să se formeze în weekend. Rossiyskaya Gazeta a relatat că moscoviții se trezesc la ora 5:00 dimineața pentru a evita cozile.

În total, conform portalului BenZinMap, care monitorizează situația benzinei din țară folosind surse deschise, până la 20 august au fost introduse restricții stricte privind vânzările de combustibil în cel puțin 59 de regiuni.

Alte 17 regiuni ale Federației Ruse se confruntă cu deficite localizate de aprovizionare sau cu creșteri semnificative de prețuri. La 16 august, conform aplicației GdeBenz , benzina și motorina erau disponibile doar în 28% din benzinăriile rusești.

Pe fondul noului val al crizei combustibililor, au apărut și întreruperi în aprovizionarea cu uleiuri de motor.

Deși încă nu există penurii, unele articole au dispărut de la vânzare, timpii de livrare au crescut, iar prețurile în unele segmente au crescut cu 40%.

Aceasta include penuria atât a uleiurilor importate, cât și a celor autohtone. Perturbările se datorează închiderii unor rafinării din cauza atacurilor cu drone, precum și penuriei de aditivi importați necesari pentru producția de produse.

La sfârșitul lunii iulie, după o scurtă pauză, Ucraina a reluat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Aceste atacuri au forțat cel puțin trei rafinării să-și suspende operațiunile în ultima lună: în Tyumen și Ryazan (conform surselor Reuters ), precum și în orașul Orsk din regiunea Orenburg. În acest din urmă caz, guvernatorul local a confirmat închiderea . El a adăugat, de asemenea, că reparațiile vor dura până la șase luni și că regiunea va trebui să se bazeze pe „combustibil importat”.

În plus, în ultimele săptămâni au fost raportate atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Volgograd, Saratov, Iaroslavl, Nijnekamsk, regiunea Samara, Ținutul Krasnodar și Bashkortostan. Incendiile au izbucnit de obicei la instalațiile vizate.