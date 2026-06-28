Insula din Europa pe care locuiesc doar 20 de oameni. Natura pare neatinsă de timp aici

Cu o lungime de doar aproximativ opt kilometri și o lățime de câțiva kilometri, aceasta este una dintre cele mai mici insule locuite din Hebride, situată în largul coastei vestice a insulei Mull. Totuși, asta nu înseamnă că nu merită vizitată. Dimpotrivă, această mică insulă are ceva cu adevărat special de oferit.

Unde se află insula Ulva și de ce este atât de specială

Ulva este o mică insulă din arhipelagul Inner Hebrides, în Scoția, situată în largul coastei vestice a insulei Mull. Este separată de Mull printr-o strâmtoare îngustă și este legată de insula vecină Gometra printr-un pod. O mare parte a insulei este formată din roci bazaltice din era Cenozoică, care în anumite locuri au luat forma unor coloane naturale imp

Din 2018, Ulva este deținută în întregime de comunitatea locală, care și-a propus să crească populația insulei, ajunsă la doar cinci locuitori, și să încurajeze dezvoltarea de noi afaceri. Trebuie spus de la început că aici nu există prea multe facilități moderne. Pe Ulva nu vei găsi magazine, centre de informare turistică sau transport public. În schimb, vei descoperi spații deschise, peisaje spectaculoase și turme de vaci Highland care se plimbă liber.

Ajungerea pe Ulva din insula Mull este diferită de majoritatea traversărilor cu feribotul. De fapt, mulți vizitatori vin special pentru a experimenta acest sistem inedit. Totul implică o placă de lemn, un operator de feribot foarte atent și transport exclusiv pentru pietoni.

Istoria insulei și declinul populației de-a lungul timpului

Insula Ulva poate fi mică, dar are o istorie impresionantă. A fost locuită cu cel puțin 7.000 de ani în urmă, iar aici pot fi văzute și pietre megalitice din perioada neolitică, datând din jurul anului 1500 î.Hr.

Ulva a făcut parte cândva din Regatul Dalriada, iar numele său provine cel mai probabil din vechea limbă nordică și înseamnă „Insula Lupilor”, o dovadă a moștenirii vikinge a locului.

Mai târziu, insula a devenit căminul clanului Macquarrie, iar cel mai celebru fiu al său avea să fie cunoscut de unii drept „Părintele Australiei”. Lachlan Macquarie s-a născut pe insulă în 1762 și a ajuns ulterior guvernator al coloniei New South Wales din Australia.

El a pornit de la origini modeste. Tatăl său era tâmplar și văr cu șeful clanului Macquarrie, însă Lachlan Macquarie avea să urce treptat în ierarhia militară și administrativă, devenind una dintre cele mai importante figuri din istoria timpurie a Australiei.

Există unele dovezi că maorii ar fi vizitat Insula Ulva și este posibil să fi existat chiar o așezare temporară, deși informațiile sunt limitate.

Insula Ulva se numea anterior Cooper Island, iar la un moment dat numele a fost schimbat, însă nu se știe nici de ce, nici când. Charles Triall, originar din Insulele Orkney, a cumpărat singura zonă de teren privat în anii 1860 și s-a stabilit acolo. A deschis și a administrat un magazin alimentar pe Insula Ulva, iar în 1872 a fost autorizat să opereze un oficiu poștal. Magazinul și oficiul poștal erau importante pentru primii coloniști de pe Stewart Island.

Charles Traill era un naturalist pasionat și a colectat scoici de-a lungul coastei Noii Zeelande și în alte zone. El a furnizat muzeelor și naturaliștilor din străinătate colecții de plante native din Noua Zeelandă, scoici și schelete de balene.

În anii 1920, terenul privat a fost vândut la licitație doctorului Howard Hunter, a cărui familie continuă să își petreacă vacanțele acolo, conform aice.co.nz.

În 2002, zona de conservare de pe Insula Ulva a fost inclusă în limitele Parcului Național Rakiura și continuă să fie administrată de Departamentul pentru Conservare ca o insulă fără prădători.