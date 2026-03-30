Locul din România numit „orașul florilor”. Plimbare printre magnolii, cireși japonezi și lalele într-un peisaj boem

Stiri Turism
timisoara

Supranumit „orașul florilor”, Timișoara se remarcă prin peisaje spectaculoase în sezonul de primăvară, când magnoliile, cireșii japonezi și lalelele transformă străzile și parcurile într-un decor boem.

autor
Anca Lupescu

Timișoara și-a căpătat numele de „orașul florilor” în urmă cu aproape un secol, când Parcul Rozelor a beneficiat de aranjamente florale realizate din peste 300 de soiuri de trandafiri.

Orașul și-a păstrat reputația odată cu Grădina Regală de Trandafiri de la Casa Muhle. Iată ce poți vedea aici și de ce primăvara este cea mai bună perioadă pentru a vizita Timișoara.

Timișoara, intitulat „orașul florilor”

Timișoara este cunoscută ca „orașul florilor” datorită numeroaselor parcuri, majoritatea de-a lungul râului Bega, dar și pentru renumele pe care l-a câștigat încă din secolul al XIX-lea, când aici locuiau mulți cultivatori celebri de flori, mai ales de trandafiri, faimoși în toată Europa.

Primul parc a fost deschis în 1850. În 1919, orașul avea deja peste 262.000 mp de spații verzi, peste 22.000 de copaci plantați de-a lungul străzilor și trei sere, inclusiv una cu palmieri.

Când vizitezi Timișoara, e imposibil să nu faci măcar o plimbare într-unul dintre parcurile frumoase pline de flori și plante frumoase.

Cel mai cunoscut parc din oraș este Parcul Rozelor numit anterior și Parcul Cultural și de Relaxare „Ștefan Plavi”.

Se spune că a fost construit cu ajutorul doamnelor bogate din oraș, care au adus cele mai frumoase soiuri de trandafiri.

Parcul a fost inaugurat în 1934 cu ajutorul unor grădinari celebri ai vremii: Muhle, Niemetz și Agatsy.

În 1891, la Expoziția Universală la care a participat regele Franz Josef, Wilhelm Mühle a prezentat parcul, care avea peste 300 de specii de trandafiri.

Mühle deținea o grădină mare cu 17 solarii, iar trandafirii lui erau cunoscuți și peste hotare. Chiar reginele din Ungaria, România și Serbia comandau de la el buchete și coroane de flori.

Din 2009, Timișoara sărbătorește în fiecare an „Ziua Trandafirului” în ultima joi din mai.

Parcul este deschis de marți până duminică între orele 8:00 și 22:00 și este închis lunea.

Spectacolul magnoliilor: când și unde le poți admira

Este ceva aproape ireal la floarea de magnolie, cu petalele ei groase, ca de mătase brută, și cu contururile largi și voluptoase. Această floare cucerește inimile tuturor.

Magnolia este una dintre cele mai vechi plante, iar fosilele din Perioada Terțiară (2 – 65 de milioane de ani), când vaste păduri acopereau regiunile arctice, au confirmat acest lucru.

Magnoliile pot înflori în orice perioadă între februarie și iunie, în funcție de varietate. Magnoliile foioase sunt de obicei primele care înfloresc în an, la începutul primăverii. Varietățile care înfloresc mai târziu pot înflori până spre sfârșitul verii.

O vizită în Timișoara îți oferă un real spectacol al magnoliilor. La început de primăvara, vei vedea primii copaci că încep să înflorească, iar până în luna iunie, explozia de culori, forme și parfum este o adevărată feerie.

În Timișoara, orașul florilor, poți admira magnoliile în Parcul Alpinet, în Parcul Copiilor - Ion Creangă, în parcul Dacia, dar și în celebrul parc al Rozelor și în Parcul Scuarul Elevilor.

Aceste flori mai pot fi admirate și în Parcul Uzinei. Totodată, le mai găsești în Iulius Gardens, în Parcul Castelului Huniade, dar și în Parcul Botanic.

Cireșii japonezi, o explozie de culoare primăvara

Tot în Timișoara te poți bucura de fabuloșii cerești japonezi, pe care îi găsești de-a lungul străzii Alexandru Borza și pe aleea centrală din Parcul Rozelor.

Primăvara, Timișoara oferă un adevărat spectacol. Pe site-ul Visit Timișoara găsești un calendar l înfloririlor pentru o mulțime de plante și flori. Principalele atracții rămân cireșii, lalelele și magnoliile.

Pentru cireșii japonezi, traseele recomandate sunt: Sakura la Timișoara (traseu de 1km, cu cireși japonezi și pruni roșii, ideal în lunile martie-aprilie, din spatele Catedralei la Parcul Rozelor) și marele tur al florilor (traseu de 4km, cu pruni roșii, cireși japonezi, magnolii, lalele, pansele, glicena, azalee, ideal în lunile martie-aprilie, din Parcul Alpinet la Iulius Gardens).

Parcurile din Timișoara care se transformă în grădini de poveste

Odată cu venirea primăverii, Timișoara devine un oraș de poveste, unde parcurile și grădinile se umplu de culoare și parfum. Magnoliile, cireșii japonezi și lalelele nu doar parfumează întreg orașul, ci oferă un spectacol vizual de excepție pe timp de primăvară și vară.

Campania „Timișoara înflorită” invită turiștii să descopere această feerie florală urmând trasee tematice care pun în valoare frumusețea orașului.

Organizatorii au creat patru trasee speciale, fiecare punând în prim-plan diferite flori și peisaje urbane:

Sakura la Timișoara este un traseu de 1 km, ideal în lunile martie-aprilie, pe ruta Tunelul Îndrăgostiților – strada Alexandru Borza. Aici poți admira cireși japonezi și pruni roșii. Traseul durează aproximativ 30 de minute.

La lalelele din centru este un traseu de 1,2 km, pe ruta Parcul Justiției – Capitol – Piața Victoriei – Parcul Botanic, unde vei vedea lalele și panseluțe în toată splendoarea lor. Este recomandat în martie-aprilie și necesită aproximativ 45 de minute.

Grădinile fermecate presupun un traseu de 1 km, în zona Parcul Botanic – Iulius Gardens, cu lalele, panseluțe, magnolii, glicină, azalee, hortensii și trandafiri. Poate fi parcurs în 30 de minute și este ideal între lunile martie și mai.

Marele tur al florilor este și cel mai lung traseu, de 4 km, care include Parcul Alpinet, Tunelul Îndrăgostiților, strada Alexandru Borza, Parcul Justiției, Capitol, Piața Victoriei, Parcul Botanic și Iulius Gardens. Pe parcurs vei admira pruni roșii, cireși japonezi, magnolii, lalele, panseluțe, glicină și azalee.

Traseul durează aproximativ 120 de minute și este recomandat în martie-aprilie.

Când este cel mai bun moment să vizitezi orașul florilor

Spectacolul din orașul florilor începe în martie, însă poate fi văzut pe tot parcursul primăverii și al verii. În sezonul cald, Timișoara are o mulțime de lucruri de oferit, de la vizitarea traseelor cu flori și a parcurilor superbe, până la vizita la Grădina Botanică, întinsă pe o suprafață de aproape 10 hectare.

În plus, Timișoara are o mulțime de locuri care pot fi vizitate pe jos, așa că sezonul cald este cea mai potrivită perioadă pentru o vizită aici. Asigură-te că petreci măcar 2-3 zile pentru a te bucura de tot ce are de oferit unul dintre cele mai mari și frumoase orașe din România.

Cele mai frumoase locuri pentru o plimbare boemă

Dacă te afli în Timișoara și vrei o plimbare boemă, îndreaptă-te spre Piața Unirii, un loc emblematic pentru oraș. Cele patru clădiri situate aici, Casa cu Lei, Palatul Episcopiei Ortodoxe, Casa Comunității Ortodoxe și Biserica Episcopală Ortodoxă Sârbă, sunt farmecul acestei zone. Admiră Catedrala Catolică, situate în capătul estic, iar la capătul sudic explorează Palatul Baroc.

Îndreaptă-te spre Piața Victoriei, un loc încărcat de istorie care pare desprins din basme, într-o zi de primăvară. Se întinde între clădirea Operei și Catedrala Ortodoxă Română. Se mai numește și Piața Operei și este conectată cu Piața Unirii.

O plimbare boemă nu poate fi complete fără promenade din zona central a Timișoarei. Este împărțită în două alei pietonale și era locul preferat de promenade al burgheziei timișorene.

De ce merită Timișoara o escapadă de primăvară

Timișoara are propriul farmec indiferent de sezon, însă primăvara o pune acest oraș în valoare într-un mod cu totul deosebit. Cu primele raze de soare care lovesc clădirile frumoase, parfumul florilor și spectacolul oferit de pomii înfloriți, Timișoara capătă un aer special.

În plus, este momentul în care poți face traseele recomandate pentru a te bucura de tot felul de flori, plante și pomi care înfloresc văzând cu ochii. Este o experiență cu totul special pentru oricine și te va face să te îndrăgostești de acest oraș care t educe cu gândul la vremuri demult apuse.

Terasele, agitația, oamenii și arhitectura orașului scăldate în soare au un farmec cu totul aparte, care te vor face să te întorci ori de câte ori ai nevoie de o pauză de respiro, departe de agitația unei capitale supraaglomerate.

Etichete: timisoara, flori, parc, parcuri,

Dată publicare:

Stiri Turism
Sardinia a lansat un program care oferă stimulente financiare persoanelor dispuse să se mute în satele mai puțin populate ale insulei italiene.

Stiri Turism
Dubrovnik, bijuteria croată de la Marea Adriatică, a devenit orașul european cu cei mai mulți turiști raportat la numărul localnicilor, atrăgând peste 6,5 milioane de vizitatori într-un an, deși are doar 40.000 de locuitori, scrie Express.

Stiri Turism
Plajele cu nisip alb și apele turcoaz din Maldive sunt o destinație de lux, dar o insulă europeană oferă aceleași peisaje idilice, la un preț mult mai mic, relatează Express.

Recomandări
Stiri externe
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică seara că „multe ținte" au fost distruse în Iran și că este încrezător în producerea unei „schimbări de regim".

Stiri Sociale
Viiturile de luni de pe râul Putna readuc în atenție problema contractelor PAD, de asigurare obligatorie a locuințelor. Mai puțin de un sfert din locuințele României sunt asigurate astfel, iar Vrancea este printre județele cu cele mai puține polițe. 

Știri Actuale
În primele două luni ale anului s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 30 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 30 Martie 2026

03:22:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Investiții finalizate, sănătate amânată

42:40

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sport

