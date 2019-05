Glamping, conceptul de camping adorat de turiștii care ne vizitează. Prețul unui cort

Turiștii care vor să înnopteze în mijlocul naturii, dar să aibă confortul de la hotel, sunt invitați în campinguri speciale, numite „glamping".

Oaspeții sunt cazați în corturi spațioase şi foarte chic, în care dorm lejer atunci când nu se distrează la o petrecere, sub cerul liber.

În inima naturii, într-o poieniţă din satul Brăduleț - Argeş, înconjurate de dealuri împădurite, niște corturi imense găzduiesc grupuri de turişti. Au înăuntru tot confortul unei camere de hotel, dar şi un decor demn de Instagram. Printre oaspeţi îl întâlnim pe Carlos, venit din Germania pentru petrecerea burlacilor.

Carlos Garcia, mire: "A fost o surpriză din partea prietenilor mei, n-am ştiut că venim în România. E foarte frumos aici."

De cum au ajuns, străinii le-au trimis poze prietenilor aflaţi departe.

"Toată lumea a fost: "wooow, unde eşti?" În mijlocul a nicăieri, dar arată foarte bine."

Corturile imense cu vedere spre peisajul extraordinar pot găzdui petreceri de neuitat. Două dintre ele au paturi matrimoniale, în altul pot dormi cel puţin trei persoane.

Turist: "Am dormit ca un bebeluş! N-am dormit niciodată în viaţă mai bine! N-o să mai dorm niciodată în casă!"

Turist: "E foarte cald, chiar dacă afară noaptea e frig, pentru că avem un radiator aici, unul sub cort şi avem paturi confortabile."

În camping turiştii se pot relaxa într-o saună sau într-un ciubăr aflat sub cerul liber. Pentru o noapte cortul costă între 200 şi 240 de lei, indiferent câte persoane stau înăuntru.

Marius Puiu, proprietar glamping: "Am găsit acest colţ de natură şi am vrut să-l păstrăm aşa cum l-a lăsat Dumnezeu, deci noi nu am vrut sub nicio formă să intervenim. Turiştii au toate facilităţile, deci inclusiv au saună, au ciubăr, deci toate condiţiile dintr-o cameră de hotel de 4 stele, 5 stele, le găsesc şi într-un cort de-al nostru."

Musafirii trebuie să se gospodărească singuri cu mesele. Un camping similar se află şi în Retezat Uricani, în judeţul Hunedoara.

În alte ţări unde conceptul nu mai e nou, cum e spre exemplu Italia, unde turiştii organizează inclusiv mese festive.

