România participă cu nouă filme de promovare la târgul internațional de turism organizat la Londra

Peste 40 de companii de profil le prezintă agențiilor străine toate regiunile noastre, iar Ministerul Turismului a făcut nouă filme de promovare, în colaborare cu producătorul britanic Charlie Ottley.

Realizarea lor a fost posibilă pentru că bugetul alocat a fost aproape triplu față de cel de anul trecut.

Cele nouă videoclipuri realizate Charlie Ottley au rulat la standul României de la Târgul de turism de la Londra. Productorul britanic este de părere că pentru a atrage turiști străini trebuie să arătăm peisaje unice din fiecare regiune a țării.

Charlie Ottley, producător tv: „Oamenii nu se gândesc neapărat la România ca prima destinație când merg într-o vacanță pentru că nu știu prea multe despre ea. Noi trebuie să le arătăm oamenilor.

Nu putem spune: „Veniți în România”, pentru că oamenii nu fac ce le spui să facă. Cel mai important lucru este să le captați imaginația și sper că noi asta am făcut cu Ministerul Turismului. Faptul că au prezentat aceste filme este cel mai pozitiv lucru făcut de Minister probabil de un deceniu. Bineînțeles, pot fi făcute și mai multe lucruri, dar este un pas important în această direcție”.

40 de experți în turism au promovat vacanțe de tip city break, servicii SPA și balneo dar și turismul medical.

Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT: „România e prezentată în toată diversitatea ei. Avem circuitele clasice prin România care pornesc din București merg pe Sinaia, Brad, până în Bucovina și se întorc înapoi prin Sighișoara, dar avem și Transfăgărășan și Transalpina.

Avem city-breakuri la București, Brașov, avem Delta Dunării și litoralul și avem pachete culturale. E foarte greu să te evidențiezi între 3.500 de expozanți în 3 zile, dar România mie mi se pare că se prezintă foarte bine anul acesta. Am fost mai organizați, standul a fost mai mare, am avut mese de discuții, am avut monitoare tv la fiecare stand.”

George Măndilă, Organizația de Management al Destinației O.M.D. Mamaia-Constanța: „Pentru prima dată avem aici litoralul românesc, foarte bine este reprezentantă destinația turistică Mamaia-Constanța”.

Ioana Vasilescu, PALMED: „Am avut întâlniri cu operatorii internaționali în vederea evidențierii României pe harta turismului medical. Principalele servicii medicale care au atras interesaul participanților la târg sunt chirurgia bariatrică, chirurgia plastică, stomatologia și fertilizarea in vitro”.

România a plătit peste 2,5 milioane de lei pentru a participa la acest eveniment.

Dată publicare: 08-11-2023 19:48