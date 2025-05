Drumul „cu peisaje din Elveția” care a readus la viață satele izolate din inima Apusenilor. Atrage mii de turiști

Vizitatorii trec pe-aici în număr tot mai mare, cu mașini, biciclete sau motociclete, dornici să exploreze locurile desprinse parcă din povești și cererile pentru construcția de cabane s-au dublat.

Ca să descoperim frumusețea acestui drum, care străbate Apusenii și este presărat cu cătune pustii, case tradiționale și peisaje care îți taie rasuflarea, pornim din Aiud. La fel cum fac și mulți turiști care rămân surprinși de frumusețea naturii.

Turiștii, fermecați de frumusețea și liniștea zonei

Tavi a plecat din Cluj cu gândul să ajungă în poiana cu narcise. Nu a rezistat și s-a oprit pentru câteva fotografii.

Tavi, turist: Am tot auzit de Transapuseana, cum că s-a făcut drumul, că e bun, peisaje pitorești și am zis să fac o încercare să vin să explorez zona pentru că nu am mai fost.

Și acești tineri din Timișoara sunt într-o aventură pe Transapuseana. Ca să admire poienițele, coloșii de piatră sau întinderile de pădure, s-au oprit la punctele de belvedere.

Mihaela: Am ieșit la o mică escapadă pe weekend, zona e foarte frumoasă, aerul curat, oamenii liniștiti.

Pe șoseaua dintre munți găsim și mulți bicicliști. De altfel, oamenii ajuns aici cu tot felul de mijloace de transport.

Bărbat: Acum e început de sezon și pentru biciclete și pentru motociclete, o oază de liniște, aerul curat și ne bucurăm de peisaj.

Valul tot mai mare de turiști a crescut și prețul terenurilor în zonă. Cei care vor să-și facă o casă aici găsesc tot mai greu locuri disponibile.

Reporter: Cu cât la sută a crescut numărul turiștilor care ajung pe Transapuseana?

Vasile Raica, primar Râmeț: Cred că undeva a depășit 300%. Vin o sumedenie de turiști atât din străinătate, cât și din țară din toate zonele țării.

Transapuseana străbate munții prin comunele Râmeţ, Ponor, Mogoş şi Bucium. Apoi, coboară spre Abrud.

