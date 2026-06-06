Cunoscut pentru clima sa caldă, plajele spectaculoase și istoria bogată, Ciprul se confruntă acum cu o scădere accentuată a turismului, potrivit Express.

Potrivit unui raport al Serviciului de Statistică din Cipru (Cystat), veniturile din turism au scăzut în martie 2026 cu 33,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 85,6 milioane de euro. În martie 2025, acestea se ridicau la 129,4 milioane de euro.

Datele evidențiază impactul conflictului din Orientul Mijlociu. Confruntarea dintre SUA, Israel și Iran a provocat probleme majore în regiune, războiul extinzându-se în mai multe țări.

Pe lângă statele din Orientul Mijlociu, au fost afectate și alte țări, inclusiv prin pătrunderea dronelor în spațiul lor aerian sau prin incidente maritime.

Pentru turiști, restricțiile și riscurile legate de spațiul aerian au reprezentat un motiv important pentru alegerea altor destinații de vacanță, care nu implică zboruri deasupra sau în apropierea zonelor de conflict.

Raportul Cystat se bazează pe un sondaj realizat în rândul pasagerilor care au părăsit insula prin aeroporturile din Larnaca și Paphos și urmărește comportamentul de consum al vizitatorilor.

Datele indică și o scădere a cheltuielilor medii ale turiștilor, ceea ce sugerează că declinul a fost provocat nu doar de numărul mai mic de vizitatori, ci și de sumele mai reduse cheltuite de cei care au ales totuși să călătorească.

Cheltuiala medie per turist a fost de 615,27 euro în martie 2026, comparativ cu 644,65 euro în martie 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 4,6%.

Cheltuiala zilnică a coborât la 72,38 euro, de la 89,53 euro în martie 2025, potrivit publicației Cyprus Mail.

Declinul a continuat și în aprilie. Numărul turiștilor a scăzut la 303.031, față de 418.730 în aprilie 2025, ceea ce înseamnă o diminuare de 27,6%.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, sosirile au totalizat 710.370 de persoane, comparativ cu 865.326 în aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând un declin de 17,9%.

Pe 28 februarie, conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după ce SUA și Israel au lansat atacuri de amploare asupra Iranului, în urma cărora liderul suprem al țării a fost ucis.

Iranul a răspuns prin atacuri împotriva Israelului și a unor state din Golf aliate cu SUA.

Luptele s-au extins rapid și în Liban, iar numărul victimelor și pagubele au continuat să crească de ambele părți.