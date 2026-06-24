Depresia de după vacanță este reală. Motivul pentru care te simți epuizat și fără chef după concediu

Acest lucru poate afecta capacitatea de concentrare, productivitatea și poate duce la lipsă de motivație și anxietate. Studiile arată că vacanțele îmbunătățesc starea de bine, cresc emoțiile pozitive și reduc stresul și oboseala, însă toate aceste efecte par să se diminueze în prima săptămână după întoarcerea la muncă, iar în scurt timp revenim aproape la starea în care eram înainte de concediu. Iată ce este depresia de după vacanță și de ce se instalează.

Ce este depresia de după vacanță și de ce apare

Depresia de după vacanță nu este recunoscută în manualele de diagnostic ca o tulburare în sine și nici nu este o formă de depresie care poate fi diagnosticată, deși are unele elemente comune. Este mai degrabă o tulburare de dispoziție, caracterizată prin dificultatea de a reveni la rutina zilnică după o vacanță plăcută. Principalele simptome pot include iritabilitate, oboseală, tulburări de somn, pierderea interesului pentru activități plăcute și dificultăți de concentrare.

O explicație pentru apariția acestei stări după vacanță ar putea fi trecerea bruscă de la relaxarea și libertatea din concediu la responsabilitățile și stresul cotidian.

În vacanță luăm o pauză de la rutina zilnică, iar revenirea la viața obișnuită poate aduce sentimente de anxietate și copleșire emoțională.

Depresia post-vacanță este termenul folosit pentru emoțiile negative pe care oamenii le pot experimenta la întoarcerea din vacanță, precum tristețe, anxietate sau nostalgie.

Planificarea unei perioade tampon înainte de reluarea activității profesionale și programarea unor activități plăcute după vacanță pot ajuta la reducerea „melancoliei de după vacanță”.

Deși vacanțele pot reduce stresul și îmbunătăți starea de spirit, efectele pozitive nu durează întotdeauna după întoarcerea acasă.

Oamenii pot experimenta disconfort emoțional, nostalgie sau o creștere a stresului atunci când revin la rutină, muncă sau studii.

De ce ne afectează revenirea la rutina zilnică

Vacanțele oferă o pauză de la responsabilități, inclusiv de la stresul legat de muncă. Într-un studiu din 2020 realizat pe 60 de angajați, cercetătorii au măsurat schimbările psihologice apărute înainte, în timpul și după vacanță.

Nu s-au observat schimbări în emoțiile negative, stres și agresivitate înainte de vacanță, însă toate acestea au scăzut semnificativ după vacanță.

Totuși, reluarea muncii sau a școlii poate reintroduce factorii de stres și responsabilitățile pe care oamenii le aveau înainte de concediu, ceea ce duce din nou la creșterea nivelului de stres.

Uneori, oamenii se simt triști atunci când o experiență plăcută se încheie. Acest lucru se poate întâmpla chiar și dacă persoana este mulțumită de viața sa de zi cu zi.

Vacanțele oferă oportunități unice pentru experiențe noi, peisaje spectaculoase și relații cu oameni din locuri îndepărtate. Renunțarea la acestea poate duce la o stare de dispoziție scăzută.

O altă explicație posibilă este șocul cultural invers. Acesta apare atunci când o persoană se obișnuiește cu o altă cultură sau mod de viață într-un loc diferit, dar resimte un șoc la întoarcerea acasă și reintrarea în societatea familiară.

Vacanțele oferă o pauză de la responsabilități, inclusiv de la stresul legat de muncă. Într-un studiu din 2020 realizat pe 60 de angajați, cercetătorii au măsurat schimbările psihologice apărute înainte, în timpul și după vacanță.

Nu s-au observat schimbări în emoțiile negative, stres și agresivitate înainte de vacanță, însă toate acestea au scăzut semnificativ după vacanță.

Totuși, reluarea muncii sau a școlii poate reintroduce factorii de stres și responsabilitățile pe care oamenii le aveau înainte de concediu, ceea ce duce din nou la creșterea nivelului de stres.

Uneori, oamenii se simt triști atunci când o experiență plăcută se încheie. Acest lucru se poate întâmpla chiar și dacă persoana este mulțumită de viața sa de zi cu zi.

Vacanțele oferă oportunități unice pentru experiențe noi, peisaje spectaculoase și relații cu oameni din locuri îndepărtate. Renunțarea la acestea poate duce la o stare de dispoziție scăzută.