Japonia este cunoscută în întreaga lume drept „Țara Soarelui Răsare”, o denumire legată atât de poziția sa geografică, cât și de semnificația numelui pe care îl poartă în limba japoneză. Situat în estul Asiei, arhipelagul japonez se află în direcția din care răsare Soarele pentru o mare parte a continentului asiatic. Însă originea acestei denumiri are și o poveste istorică, legată de relațiile Japoniei cu China și de felul în care japonezii își priveau țara.

De ce se numește Japonia „Țara Soarelui Răsare”

Negustorul și exploratorul italian Marco Polo a făcut cunoscută Japonia în lumea occidentală în secolul al XIII-lea. El nu a călătorit însă niciodată în Japonia, ci a ajuns în sudul Chinei. Acolo, localnicii i-au povestit despre Japonia. Pentru oamenii din sudul Chinei, regiunea în care călătorise Marco Polo, Japonia se afla în direcția din care răsare soarele. De aceea, au numit-o Ji-pang sau Zu-pang, denumiri care pot fi traduse prin „originea soarelui”, adică locul de unde răsare soarele.

Ce alte denumiri poartă Japonia

De-a lungul istoriei sale, Japonia a avut mai multe denumiri, folosite atât de japonezi, cât și de principalul său vecin, China. Denumirile folosite de-a lungul timpului spun multe despre starea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Tradițiile japoneze antice menționează mai multe denumiri deosebit de elogioase și poetice, legate de mediul natural al arhipelagului. Astfel, textele fac referire la următoarele expresii: „țara fertilă unde stuful crește din abundență pe malul apelor și unde se coc orezul și celelalte patru cereale” (Toyo ashihara no mizuho no kuni), „țara spicelor bogate ale celor 1.500 de toamne, a câmpiilor cu stuf din abundență” (Toyo-ashihara chiiho-aki no mizuho no kuni), „intrarea către munte” (Yamato).

Japonia sau originea soarelui

La începutul secolului al VII-lea, au apărut noi denumiri folosite de elitele politice japoneze, ca reacție la termenul lipsit de considerație folosit de Imperiul Chinez pentru a se referi la arhipelag.

Începând din secolul I, chinezii foloseau cuvântul „wa”, care înseamnă „pitic” sau „supus”, pentru a-i desemna atât pe japonezi, cât și țara lor. Astfel, au apărut următoarele denumiri japoneze: Hi izuri tokoro („țara de unde răsare soarele”), Hi no moto („țara de la originea soarelui”) și Hi-takami no kuni („țara unde soarele este văzut sus pe cer”).

Însă o altă denumire, folosită pentru prima dată de prințul Shōtoku (574–622), avea să le înlocuiască pe toate celelalte și să-și pună amprenta asupra istoriei Japoniei. În anul 608, prințul i-a trimis o scrisoare împăratului chinez Yang de Sui, în care scria: „Fiul Cerului din țara unde răsare soarele îi adresează o scrisoare Fiului Cerului din țara unde apune soarele”.

Aceasta este prima mențiune a termenului Nihon sau Nippon, folosit de japonezi de peste 1.400 de ani pentru a desemna arhipelagul. Format din kanji-urile 日 (soare) și 本 (origine), Nihon sau Nippon înseamnă literalmente „originea soarelui” sau „țara soarelui răsare”.

Curiozități despre Japonia

Japonia este cea mai mare țară insulară din Asia de Est

În cele 6.852 de insule ale Japoniei trăiesc aproximativ 127 de milioane de oameni. Cele patru insule principale ale Japoniei sunt Honshu, Hokkaido, Shikoku și Kyushu. Cea mai mare insulă japoneză este Honshu, cu o suprafață de 228.000 km².

Dinastia Yamato este cea mai veche monarhie ereditară din lume

Împăratul Jimmu a devenit primul conducător al Japoniei în urmă cu peste 2.600 de ani, iar actualul împărat este considerat descendent direct al acestuia. Terenurile interioare ale Palatului Imperial din Tokyo pot fi vizitate doar pe 2 ianuarie și de ziua împăratului.

Japonia are peste 100 de castele

Se estimează că, la un moment dat, în Japonia existau aproximativ 5.000 de castele în întreaga țară. În prezent, au mai rămas aproximativ 100, iar majoritatea sunt reconstrucții. Doar 12 dintre ele sunt construcții originale, conform alljapantours.

Nō este una dintre cele mai vechi tradiții teatrale din lume

Nō este o formă de teatru dansat apărută în secolul al XIV-lea. În mod tradițional, spectacolele aveau loc în temple și sanctuare. În prezent, spectacolele pot fi urmărite în teatre din orașe precum Tokyo, Osaka și Nagoya.