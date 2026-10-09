Conducerea asociaţiei va fi asigurată în continuare de Bogdan Neacşu, Luminiţa Runcan păstrează poziţia de vicepreşedinte, în timp ce membrii au fost desemnaţi Maria Rousseva, Mircea Busuioceanu, Cornel Stănescu, Mihaela Bîtu şi Valentin Vancea, scrie news.ro.

Cine face parte din noul Consiliu Director al ARB

Consiliul Director este organul deliberativ şi decizional al ARB, durata mandatului membrilor fiind de trei ani. Radu Graţian Gheţea ocupă funcţia de preşedinte de onoare al ARB, iar conducerea executivă este asigurată de preşedintele executiv, Florin Dănescu.

„Adunarea Generală a Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), întrunită în şedinţă astăzi, 9 octombrie 2026, a aprobat noua componenţă a Consiliului Director în contextul încheierii mandatelor a doi membri. Conducerea Consiliului Director al ARB este asigurată de Bogdan Neacşu, Preşedinte, Luminiţa Runcan, Vicepreşedinte, membrii deja existenţi, Maria Rousseva, Mircea Busuioceanu şi Cornel Stănescu, la care se adaugă Mihaela Bîtu şi Valentin Vancea, fiind aleşi astăzi în calitate de membri”, arată, vineri, ARB, într-un comunicat de presă.

Asociaţia Română a Băncilor, organizaţia profesională a sectorului bancar din România, reprezintă piaţa bancară din România de 35 de ani şi s-a extins prin includerea a 13 membri afiliaţi, companii non-bancare.

„Asociaţia Română a Băncilor doreşte să contribuie permanent la procesul de elaborare a politicilor publice, la care mediul privat este consultat, şi la dezvoltarea proiectelor strategice de modernizare a economiei naţionale. Priorităţile ARB vizează creşterea gradului de intermediere şi incluziune financiară prin susţinerea finanţării economiei reale şi înrolarea clienţilor în zona financiară, accelerarea digitalizării serviciilor bancare cu asigurarea securităţii cibernetice şi consolidarea nivelului de educaţie financiară şi a competenţelor digitale ale populaţiei”, se precizează în comunicat.

Activele industriei bancare au ajuns la 981 de miliarde de lei

Activele industriei bancare se cifrează la 981 de miliarde de lei, potrivit datelor aferente lunii iunie 2026. Sistemul bancar are un rol esenţial în susţinerea dezvoltării economice a României prin finanţarea economiei pe baze sustenabile, mobilizarea economisirii la dobânzi competitive, susţinerea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă.

În perioada 2020-2025, valoarea finanţărilor noi acordate populaţiei şi companiilor s-a ridicat la 845 de miliarde de lei, însemnând aproape dublul soldului creditului neguvernamental. Băncile contribuie la mobilizarea economisirii şi la valorificarea resurselor financiare, depozitele populaţiei şi companiilor încredinţate băncilor totalizând peste 688 de miliarde de lei, în luna august 2026, în creştere cu 8,8% în ritm anual, se precizează în comunicat.

Asociaţia Română a Băncilor este membră a Federaţiei Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Reţeaua Internaţională de Educaţie Financiară, a Consiliului European al Plăţilor, a Federaţiei Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European şi a 26 de organisme naţionale lucrative privind dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului economic.