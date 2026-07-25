Prețul unei vacanțe nu depinde doar de destinația aleasă, ci și de modul în care este planificată. Specialistul a explicat care sunt cele mai eficiente metode prin care turiștii pot economisi bani la cazare și transport, fără a face compromisuri în privința confortului.

Specialistul a explicat că cele mai importante economii se obțin atunci când vacanța este rezervată cu multe luni înainte de plecare.

„Cea mai mare economie se face înainte de plecare. Rezervările făcute cu 6 - 10 luni înainte beneficiază, de regulă, de cele mai bune tarife și de cea mai mare varietate de hoteluri și camere disponibile. În plus, e perioada în care sunt active campaniile de tip Early Booking, cu reduceri și condiții de plată flexibile. Mulți turiști se uită doar la prețul final, însă contează și valoarea pe care o primesc: posibilitatea de a alege hotelul dorit, camere pentru familie, zboruri convenabile și, de multe ori, servicii incluse care ar costa suplimentar dacă ar fi cumpărate separat”, a explicat Raluca Hatmanu.

Cum poți plăti mai puțin pe biletele de avion

Consultantul în turism a arătat că, în funcție de tipul vacanței, un pachet turistic poate fi mai avantajos decât achiziționarea separată a biletelor de avion și a cazării.

„Depinde foarte mult de tipul vacanței. Pentru city-break-uri, flexibilitatea privind datele și aeroportul de plecare poate aduce economii importante. Pentru vacanțele clasice de vară sau pentru destinațiile foarte căutate, însă, de multe ori cel mai bun preț nu se găsește cumpărând doar biletul de avion, ci alegând un pachet turistic. Agențiile negociază tarife speciale pentru zborurile charter și pentru hoteluri, iar prețul total poate fi mai mic decât dacă ai cumpăra fiecare serviciu separat”, a adăugat ea.

Când este momentul ideal pentru cumpărarea biletelor

Specialistul a precizat că există două perioade favorabile pentru achiziționarea biletelor de avion, însă rezervările făcute din timp rămân cea mai sigură opțiune pentru majoritatea turiștilor.

„Nu există o regulă universală, însă există două momente favorabile. Primul este perioada de Early Booking, cu multe luni înainte de plecare, când există cele mai bune tarife și cea mai mare disponibilitate. Al doilea este atunci când apar oferte last minute, însă acestea sunt potrivite doar pentru turiștii foarte flexibili, care pot pleca rapid și nu au preferințe stricte privind hotelul sau perioada. Pentru familiile cu copii sau pentru cei care își planifică concediul în funcție de zilele libere, rezervarea din timp rămâne cea mai sigură și avantajoasă variantă”, a completat Raluca Hatmanu.

La ce trebuie să fii atent când alegi cazarea

Ea recomandă ca turiștii să compare toate serviciile incluse în ofertă, deoarece un hotel aparent mai scump poate deveni mai avantajos decât unul cu un tarif mai mic.

„Prețul nu spune întotdeauna întreaga poveste. Este important să compari ceea ce este inclus: mesele, transferurile, facilitățile hotelului, poziționarea față de plajă sau de obiectivele turistice. De multe ori, un hotel aparent mai scump devine mai avantajos dacă include transport, all inclusive sau alte servicii care altfel ar genera costuri suplimentare. Un alt avantaj al rezervării prin agenție este că hotelurile sunt verificate și recomandate în funcție de experiența altor turiști și de vizitele echipelor noastre în destinație”, a conchis consultantul în turism.