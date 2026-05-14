Tot ce trebuie să știi despre Eurovision 2026, faza semifinalelor. Cum se votează și cum sunt aleși finaliștii

Eurovision Song Contest 2026 a ajuns la cea de-a 70-a ediție, găzduită de Viena, Austria. Înainte de marea finală din 16 mai, competiția muzicală parcurge faza semifinalelor — două seri în care 30 de țări luptă pentru cele 20 de locuri din fnială.

Dacă ești nou-venit în lumea Eurovision sau vrei să înțelegi mai bine regulile, iată un ghid complet despre cum funcționează semifinalele, cum se votează și ce criterii determină calificarea în finală. Structura Eurovision 2026: semifinale și finală Eurovision Song Contest 2026 se desfășoară pe parcursul a cinci zile, între 12 și 16 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Formatul competiției este structurat în trei seri de concurs: prima semifinală (marți, 12 mai), a doua semifinală (joi, 14 mai) și marea finală (sâmbătă, 16 mai). La ediția din acest an participă 35 de țări. Dintre acestea, 30 concurează în cele două semifinale, câte 15 în fiecare. Cinci țări sunt calificate direct în finală, fără a participa în semifinale: Germania, Franța, Italia, Regatul Unit (grupul 'Big Five') și Austria, țara gazdă. Spania, care face în mod normal parte din 'Big Five', și-a anunțat retragerea din concurs în 2026. Fiecare semifinală stabilește 10 calificante. Astfel, marea finală din 16 mai va reuni 25 de țări în total: 20 calificate din semifinale plus cele 5 țări cu calificare directă.

Prima semifinală Eurovision 2026: rezultate Prima semifinală a Eurovision 2026 a avut loc marți, 12 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Cei 15 concurenți s-au întrecut pentru 10 locuri în marea finală. Seara a fost deschisă de Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, cu piesa 'Viva, Moldova!'. Cele 10 țări calificate după prima semifinală sunt: • Grecia: Akylas – 'Ferto' • Finlanda: Linda Lampenius și Pete Parkkonen – 'Liekinheitin' • Belgia: Essyla – 'Dancing on the Ice' • Suedia: Felicia – 'My System' • Republica Moldova: Satoshi – 'Viva, Moldova!' • Israel: Noam Bettan – 'Michelle' • Serbia: Lavina – 'Kraj Mene' • Croația: Lelek – 'Andromeda' • Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más' • Polonia: Alicja – 'Pray' Țările eliminate după prima semifinală au fost: Estonia (Vanilla Ninja – 'Too Epic to Be True'), Georgia (Bzikebi – 'On Replay'), Muntenegru (Tamara Živković – 'Nova Zora'), Portugalia (Bandidos do Cante – 'Rosa') și San Marino (Senhit – 'Superstar'). A doua semifinală Eurovision 2026: cine concurează A doua semifinală, programată joi, 14 mai, aduce pe scenă alte 15 țări, în ordinea: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu piesa 'Choke Me', intră pe scenă a treia. Specialiștii Eurovision subliniază că o intrare timpurie în concurs poate oferi un avantaj de memorabilitate, deoarece publicul și juriile au impresia completă a serii înainte de a vota. Pe lângă cei 15 concurenți care luptă pentru calificare, în cadrul semifinalei vor urca pe scenă și reprezentanții Franței (Monroe – 'Regarde!'), Marii Britanii (Look Mum No Computer – 'Eins, Zwei, Drei') și Austriei (Cosmó – 'Tanzschein'), țări deja calificate direct în finală, ale căror prestații sunt prezentate publicului fără a fi evaluate în votul de calificare.

Sistemul de vot la Eurovision 2026: cum funcționează Votul la Eurovision Song Contest combină două componente: votul publicului (telespectatori) și votul juriilor naționale. Ambele surse au o pondere egală în calculul final al scorului. Juriile naționale sunt formate din experți muzicali independenți din fiecare țară participantă. Acestea votează în urma repetițiilor generale, anterior serii de concurs live. Juriile acordă puncte de la 1 la 8, precum și 10 și 12 puncte (dublul 'douze points'), fiecărei piese, cu excepția celei din propria țară. Publicul votează în timp real, pe durata și imediat după transmisiunea live. Votul este disponibil prin trei canale: SMS (la numerele de scurt afișate pe ecran), apel telefonic sau prin aplicația oficială Eurovision. Fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unui singur concurent sau mai multor participanți. Votul online este disponibil și pe platforma oficială ESC Vote (www.esc.vote). Telespectatorii din țările care nu participă la ediția din 2026 pot vota prin opțiunea 'Rest of the World', accesibilă pe aceeași platformă, cu fereastra de vot deschisă înainte și în timpul emisiunilor. Important: regulamentul Eurovision interzice votul pentru reprezentantul propriei țări. Astfel, publicul din România nu poate vota pentru Alexandra Căpitănescu, indiferent de canalul folosit. Românii din diaspora aflați în alte țări participante sau în categoria 'Rest of the World' pot vota pentru reprezentanta României. Cine decide calificarea: publicul sau juriile? În faza semifinalelor, rezultatul final care determină calificarea este o combinație ponderată în mod egal a voturilor publicului și ale juriilor. Cei 10 concurenți cu cel mai mare scor agregat din fiecare semifinală avansează în marea finală. Anunțul calificărilor nu se face imediat după închiderea voturilor. Organizatorii EBU prezintă rezultatele semifinalelor după o perioadă scurtă de verificare și calculare a scorurilor. Țările calificate sunt anunțate în ordinea în care au evoluat pe scenă, nu în ordinea clasamentului, pentru a amplifica suspansul evenimentului.

Față de semifinale, unde votul publicului și al juriilor determină direct calificarea, în marea finală sistemul de vot funcționează ușor diferit în ceea ce privește transparența și prezentarea rezultatelor. Juriile naționale din toate țările participante votează, iar scorul lor este anunțat live de purtătorii de cuvânt ai fiecărei delegații naționale, în cadrul celebrului 'tururi de scoruri' al finalei. Ulterior, votul publicului este calculat și anunțat separat, creând de regulă momentul de suspans maxim al serii. Ambele componente au aceeași pondere în scorul final. Câștigătoarea Eurovision 2026 va fi țara cu cel mai mare scor cumulat al juriilor și publicului din cele 25 de țări finaliste, plus categoria 'Rest of the World'. Controversele ediției: boicotul legat de participarea Israelului Ediția din 2026 a Eurovision Song Contest nu este lipsită de tensiuni. Participarea Israelului, reprezentat de Noam Bettan cu piesa 'Michelle', a generat proteste și retrageri din concurs. Cinci țări — Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania — au ales să nu participe la ediția din acest an, invocând prezența Israelului în competiție. Posturile publice de televiziune din aceste țări au criticat decizia organizatorilor de a menține Israelul în concurs, în contextul conflictului din Gaza, în timp ce Rusia rămâne exclusă din Eurovision din 2022, după invadarea Ucrainei. Organizatorul European Broadcasting Union (EBU) a menținut însă decizia de participare a Israelului, invocând regulamentul competiției. Retragerea Spaniei din grupul 'Big Five' reprezintă și o pierdere financiară semnificativă pentru organizatori, Spania fiind una dintre țările cu contribuțiile financiare cele mai mari la bugetul competiției.

