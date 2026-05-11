Peste 80 de hoteluri de pe litoralul românesc, de la două la cinci stele, s-au înscris în acest program, iar preţurile sunt similare celor din ediţia de primăvara a anului trecut.

„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunţă lansarea celei de-a 48-a ediţii a programului social «Litoralul pentru Toţi», iniţiat şi coordonat de FPTR şi susţinut integral de mediul privat, prin implicarea operatorilor economici de pe litoral, una dintre cele mai longevive, stabile şi eficiente iniţiative private dedicate turismului intern, care de peste două decenii contribuie la creşterea accesului românilor la vacanţe la mare în perioade mai puţin aglomerate, la prelungirea sezonului estival, la menţinerea activităţii economice în staţiuni şi la dezvoltarea turismului intern”, au transmis, luni, reprezentanţii FPTR, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, la nicio săptămână de la lansare, această ediţie a programului ”Litoralul pentru toţi” confirmă interesul real al turiştilor români pentru vacanţele pe litoral în extrasezon.

„În acelaşi timp, hotelurile care dispun de facilităţi precum piscine interioare încălzite şi centre spa au înregistrat un număr semnificativ de rezervări şi solicitări, confirmând că litoralul românesc este o destinaţie completă, potrivită pentru relaxare, agrement, plimbări, gastronomie şi tratament”, a menţionat sursa citată.

Tarifele pe stațiuni

Astfel, ediţia cu numărul 48 a programului ”Litoralul pentru Toţi" se desfăşoară în perioada 3 mai şi 21 iunie 2026, iar în program sunt incluse unităţi de cazare de 2, 3 şi 4 stele din staţiunile de pe litoralul românesc, cu oferte variate, adaptate mai multor categorii de turişti şi bugete.

Reprezentanţii FPTR au precizat că în acest program sunt oferite variante accesibile în toate staţiunile participante.

În Eforie Nord, tarifele pornesc de la 42 lei pentru cazare fără masa, 90 lei cazare cu mic dejun, 253 lei cazare cu all inclusive.

În Neptun Olimp, tarifele pornesc de la 48 lei, 121 lei cazare cu mic dejun şi 256 lei cazare cu all inclusive.

În Eforie Sud, tarifele pornesc de la 52 lei pentru cazare fără masă, 102 lei cazare cu mic dejun şi 261 lei cazare cu all inclusive.

În Mamaia, tarifele pornesc de la 62 lei pentru cazare fără masă, 78 lei cazare cu mic dejun şi 275 lei cazare cu all inclusive.

În Jupiter, tarifele pornesc de la 71 lei pentru cazare fără masă, 157 lei cazare cu demipensiune şi 223 lei cazare cu all inclusive.

În Venus, tarifele pornesc de la 83 lei pentru cazare fără masă, 121 lei cu cazare mic dejun şi 256 lei cazare cu all inclusive.

În Saturn, tarifele pornesc de la 88 lei pentru cazare fără masă şi 286 lei cazare cu all inclusive.

În Costineşti, tarifele pornesc de la 94 lei pentru cazare fără masa, 291 lei cazare cu all inclusive.

În Mamaia Nord, tarifele pornesc de la 122 lei pentru cazare fără masa, 160 lei cazare cu mic dejun, 318 lei cazare cu all inclusive.

„Tarifele practicate în acest an sunt similare celor din ediţia de primăvară a anului trecut, iar la anumite hoteluri chiar mai mici, ceea ce reconfirmă efortul operatorilor economici de pe litoral de a menţine programul «Litoralul pentru Toţi» la un nivel accesibil pentru turişti. Pentru prima dată în ultimii ani, programul marchează o diversificare vizibilă a unităţilor participante, de la apartamente şi hoteluri de 2 stele, până la unităţi de cazare de 5 stele, ceea ce confirmă că «Litoralul pentru Toţi» a devenit un program matur, consolidat în timp şi susţinut de tot mai mulţi operatori economici de pe litoral”, au mai precizat reprezentanţii FPTR.

Peste 80 de hoteluri participante

Ei au estimează că peste 80 de hoteluri vor participa la program, punând la dispoziţie aproximativ 8.000 de locuri de cazare pe noapte.

Preşedintele FPTR, Dragoş Răducan, a declarat că ”Litoralul pentru toţi” este un exemplu că mediul de afaceri poate realizat programe utile pentru turişti.

„Litoralul pentru Toţi este una dintre cele mai importante iniţiative private din turismul românesc şi un exemplu clar că mediul de afaceri poate construi programe durabile şi utile pentru turişti. Faptul că programul îşi confirmă interesul încă din primele zile arată că românii revin an de an pe litoral şi îl consideră atractiv inclusiv în extrasezon. Litoralul românesc are resurse, unităţi de cazare modernizate şi operatori economici care investesc constant, iar această iniţiativă demonstrează că turismul intern poate fi susţinut prin soluţii concrete, asumate de mediul privat”, a afirmat Dragoş Răducanu.

Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiştilor care preferă liniştea extrasezonului, celor care caută mini vacanţe de weekend şi tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse, cu pachete care pot include, în funcţie de hotel, cazare simplă, mic dejun, pensiune completă, servicii all inclusive sau acces la facilităţi suplimentare.

FPTR recomandă rezervarea din timp, având în vedere că locurile sunt limitate, iar interesul crescut din primele zile arată că această ediţie are toate premisele pentru a deveni una dintre cele mai dinamice din ultimii ani.

Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanţă, în condiţiile acceptate de fiecare unitate sau partener de vânzare.