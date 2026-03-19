Dar există și locuri care dezamăgesc complet și nu seamănă deloc cu imaginile editate văzute online. Zece atracții din Europa au fost desemnate drept cele „mai kitsch” destinații pentru 2026, unde niciun turist pretențios „nu ar vrea să fie văzut”, potrivit The Telegraph.

Trei locații din Marea Britanie se află pe listă, alături de unele din Italia și Franța, citează Express.

Pe primul loc se află Balconul Julietei din Verona, care, în ciuda legăturii sale cu Shakespeare, nici măcar nu exista înainte de anii 1930. Balconul, unde turiștii stau la coadă pentru fotografii, nu este locul unde Julieta i-ar fi vorbit lui Romeo.

Și celebra Mona Lisa din Paris a ajuns pe listă. Tabloul, expus în Muzeul Luvru, este atât de popular încât vizitatorii trebuie să suporte cozi uriașe și o mulțime de telefoane ridicate înainte de a-l putea vedea.

Plimbările cu gondola în Veneția sunt și ele criticate. Orașul a devenit simbolul turismului excesiv, iar localnicii cer reguli mai stricte pentru a proteja autenticitatea locului. În ciuda acestui fapt, plimbările atrag mulțimi mari de turiști și au prețuri ridicate. Autoritățile au stabilit un tarif de 90 de euro pentru 30 de minute, în mijlocul unei aglomerații de alte bărci.

Pe listă se regăsește și Leicester Square din Londra, unde criminalitatea măruntă este frecventă, iar turiștii sunt atrași în magazine scumpe.

În Irlanda, tradiția de a săruta Piatra Blarney a fost considerată „foarte neigienică”, iar John O'Groats din Scoția a fost descris ca „supraevaluat”, deoarece nu este nici măcar cel mai nordic punct al Insulelor Britanice.

Alte destinații incluse sunt Blue Lagoon din Islanda, comparată cu „o supă de oameni”, și statuia Manneken Pis din Bruxelles, despre care s-a spus că nu este mai impresionantă decât un pitic de grădină.