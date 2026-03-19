Comisia a recomandat includerea unei clauze de suspendare a acestuia în cazul în care Washingtonul introduce noi tarife vamale la adresa ţărilor europene sau ameninţă integritatea teritorială a blocului comunitar.

Cu 29 de voturi pentru, nouă împotrivă şi o abţinere, acordul a trecut de primul vot necesar şi aşteaptă acum decizia finală în sesiunea plenară, programată în prezent pentru 26 martie, dar care ar putea fi amânată până la sfârşitul lunii aprilie dacă majoritatea grupurilor politice o solicită.

Clauză specială în cazul unor măsuri ale SUA

Textul convenit include o clauză de suspendare a acestuia în cazul în care preşedintele SUA, Donald Trump, introduce noi tarife vamale care vizează ţările europene sau pune la îndoială integritatea teritorială a blocului, aşa cum s-a întâmplat în timpul crizei din Groenlanda.

De asemenea, conţine o clauză de expirare în martie 2028 şi o perioadă de şase luni pentru a evalua orice măsuri pe care Washingtonul le-ar putea lua pentru a reduce tarifele vamale la derivatele din oţel şi aluminiu.

În plus, în ultimele săptămâni, deputaţii europeni au inclus o "clauză de intrare în vigoare" care ar permite amânarea acordului până la confirmarea tuturor elementelor sale.

Grupurile PPE şi "Patrioţi pentru Europa" sunt în favoarea unui vot cât mai curând posibil

Mai multe grupuri politice progresiste au cerut amânarea votului în plen până la sfârşitul lunii aprilie pentru a permite dezbateri interne în rândurile lor şi pentru a se asigura că nu există dezertări majore care ar putea răsturna votul în ultimul moment, aşa cum s-a întâmplat cu acordul UE-Mercosur în ianuarie.

Partidul Popular European (centru-dreapta - n.r.) şi "Patrioţi pentru Europa" (grup de partide considerate ultranaţionaliste şi de extremă dreapta - n.r.) sunt însă în favoarea unui vot cât mai curând posibil. Concret, PPE invocă necesitatea de a crea certitudine pentru companiile europene.

Critici privind dezechilibrul acordului

Mulţi legislatori s-au plâns că acordul politic la care au ajuns Bruxelles-ul şi Washingtonul în august anul trecut este unilateral, UE fiind obligată să reducă majoritatea taxelor de import, în timp ce SUA menţin o rată generală de 15%, remarcă Reuters.

Angajamentele europene nu au fost încă implementate, în aşteptarea finalizării poziţiei de negociere de către Parlamentul European şi a ajungerii la un acord cu guvernele statelor membre. Aceste negocieri vor începe odată ce acordul va fi votat în sesiune plenară.

Lucrările Parlamentului European privind acest acord au fost îngheţate de două ori în acest an: prima dată, din cauza ameninţărilor lui Trump de a anexa Groenlanda şi de a impune tarife vamale ţărilor europene care au trimis militari pe insula arctică şi, a doua oară, din cauza hotărârii Curţii Supreme a SUA care a anulat o parte semnificativă din tarifele vamale impuse de republican.