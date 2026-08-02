Parcul Crângași a fost animat de sute de oameni care au evitat să iasă din case la orele prânzului, din cauza căldurii.

Dar imediat ce a apus soarele, temperatura a fost perfectă pentru activități în aer liber: 26 de grade Celsius.

Ca să profite de răcoare, unii și-au pus păturile pe iarbă și au urmărit filmul „Jaful perfect 3”.

Femeie: ”A fost cald, acum e bine. Filmul... Natura... E frumos la Crângași”.

Cuplu: ”Nu aveam unde să ieşim în weekend, în aer liber. Am căutat pe internet, am găsit, şi am zis să venim să vedem cum este”.

Chipsurile și popcornul au fost din partea casei.

La doar câțiva pași, pe terenurile de fotbal, tenis și baschet, abia se mai găsea loc. Oamenii au stat la coadă, ca să joace măcar un meci.

Băiat: ”Nu e căldura aia de dimineaţă. Am făcut o obişnuinţă să ies seara, mai ales când ies de la muncă. Sunt 10 ore la muncă, prefer să ies să mă recreez, nu numai să stau în casă, pe calculator. Ieşi afară, îţi faci un prieten”.

Astăzi, în Capitală, sunt anunțate 34 de grade, la umbră.