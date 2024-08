Cele mai bune destinații pentru backpackeri în Asia de Sud-Est. Tot ce trebuie să știi înainte de a pleca într-o aventură

În continuare vă prezentăm cele mai bune destinații pentru backpackeri în Asia de Sud-Est, câteva sfaturi pentru a te descurca pe traseu și ce experiențe să bifezi neapărat aici.

Cele mai bune destinații pentru backpackeri în Asia de Sud-Est

Cu atât de multe țări uimitoare de explorat și o mulțime de experiențe unice, nu e de mirare de ce această parte a lumii este favorită de backpackeri– costurile de trai scăzute, cultura uimitoare și activitățile diverse înseamnă că, indiferent de bugetul, stilul și interesele tale, vei găsi ceva pe placul tău în Asia de Sud-Est.

Bangkok și Singapore

Cei care vizitează pentru prima dată pot experimenta atracțiile principale ale Asiei de Sud-Est — natură bogată, orașe pline de viață, plaje epice — într-o călătorie între cele mai importante hub-uri de călătorie, Bangkok și Singapore.

În Bangkok, vizitează Piața de Noapte Ratchada, savurează cocktailuri la BKK Social Club — unul dintre cele mai bune locuri din oraș, dar cu prețuri pe măsură — și răsfăță-te cu mâncare stradală premiată Michelin la Jay Fai.

Apoi, îndreaptă-te către Phuket, un zbor de o oră sau o călătorie de 12 ore cu autobuzul. Pentru mai mult spațiu, rezervă autobuzele de dormit „VIP” cu 24 de locuri care pleacă din Terminalul Sudic de Autobuze din districtul Taling Chan din Bangkok.

Cinci zile sunt suficiente pentru a te relaxa pe unele dintre cele peste 30 de plaje din Phuket, inclusiv Mai Khao și pentru a vizita Phuket Town. Aici, clădirile colorate din secolul al XIX-lea găzduiesc magazine de dim sum, hoteluri și hosteluri boutique, și baruri și cafenele animate, inclusiv Dibuk House.

Ia un zbor sau un autobuz de noapte până în Penang și plimbă-te prin George Town, recunoscut de Unesco. Arhitectura sino-portugheză fermecătoare se află lângă altare budiste, temple hinduse și moschei, în timp ce centrele de street food servesc de la tăiței Hokkien până la nasi lemak (orez cu cocos în stil malaezian cu garnituri) și roti canai (lipie indiană cu curry).

Apoi ia trenul către Kuala Lumpur. Trenurile eficiente din Malaezia sunt printre cele mai bune din regiune, și vei ajunge în capitală în aproximativ patru ore.

Acordă-ți trei zile pentru a admira Turnurile Petronas, a vizita Muzeul de Arte Islamice subapreciat și a explora Peșterile Batu, locul de pelerinaj hindus cunoscut pentru statuia lui Murugan, zeul războiului.

O excursie de două ore spre sud către Malacca îți permite să explorezi orașul listat de Unesco, care își arată influențele britanice, olandeze și portugheze în mori de vânt, forturi, case comerciale și preparate fusion, cum ar fi curry picant în stil portughez.

Încheie aventura în Singapore, dar fii atent la bugetul de backpacker, care poate fi depășit aici dacă nu ești atent. Hostelurile sunt mai scumpe, iar orașul este cunoscut pentru hotelurile de lux și restaurantele cu stele Michelin; în schimb, mergi la centrele de street food pentru cea mai bună mâncare fără pretenții. Caută tarabele cu cele mai lungi cozi și nu vei da greș.

Vietnam

Călătorii curajoși pot traversa Vietnamul pe două roți. Dar cei care nu vor să conducă motociclete pe drumurile notorii ale țării pot face aceeași călătorie prin Reunification Express, trenul care leagă Ho Chi Minh City de Hanoi.

După ce savurezi pho și vizitezi piețele și muzeele din agitatul Ho Chi Minh City, călătorește la Dalat, refugiul răcoros din zonele înalte înconjurat de păduri de pin, lacuri și cascade. Vizitează plaja Nha Trang din Vietnam pentru două zile de relaxare, apoi oprește-te în Hoi An.

Situl Unesco încântă călătorii cu magazinele sale boutique, cursurile de gătit și spectacolele culturale — încearcă să vizitezi în timpul lunii pline, când felinarele iluminează orașul și localnicii organizează spectacole tradiționale pe râu.

Apropiatul Danang poate fi mai puțin majestuos, dar orașul în curs de dezvoltare rapidă este, de asemenea, o bază excelentă, datorită restaurantelor și berăriilor artizanale.

Intră în trecut în Hue, unde împărații dinastiei Nguyen au domnit odată. Deși Hue a suferit daune semnificative în timpul războiului, orașul imperial a fost restaurat cu atenție. Apoi încheie în Hanoi, unde arhitectura veche de secole aliniază străduțele capitalei. Fă ca localnicii: așează-te pe scaunele mici din plastic pentru buncha (chifteluțe de porc la grătar cu tăiței) și bia hoi, berea proaspătă — și incredibil de ieftină.

Nordul Thailandei, Laos și Cambodgia

Majoritatea călătorilor încep în Bangkok, dar al doilea oraș subapreciat al Thailandei, Chiang Mai, te poate captiva săptămâni întregi.

Fosta capitală a regatului Lanna are temple din lemn și cărămidă, cum ar fi Wat Phra Singh, preparate influențate de bucătăria birmană, cum ar fi khao soi (curry galben cu tăiței de ou) și străzi vibrante cu gustări, cumpărături, muzică, masaje pe stradă și multe altele. Orașul servește, de asemenea, ca o poartă către călătoriile de aventură, oferind excursii la satele Karen și Hmong, plus cascade precum Mae Ya, înaltă de 280 de metri.

Pentru o aventură extinsă, ia un microbuz spre provincia Chiang Rai, la patru ore nord, și explorează atracțiile sale diverse: eco-lodge-uri liniștite, parcuri naționale, templele albastre și albe Wat Rong Suea Ten și Wat Rong Khun și câmpurile de ceai Choui Fong din Doi Mae Salong.

Ia în considerare barca de noapte din orașul de graniță thailandez Chiang Khong până în Luang Prabang, capitala imperială a Laosului. Această călătorie unică în felul său te duce de-a lungul Mekongului, pe lângă junglele dense ale Laosului, oferind priviri asupra vieții rurale pe care nu le vei găsi în altă parte. Alternativ, zboruri directe din Chiang Mai și Chiang Rai te pot duce direct la Luang Prabang.

Relaxează-te în capitala culturală a Laosului, vizitând numeroasele temple ale orașului, cascada turcoaz Kuang Si, ritualul de oferire a albei la răsărit (tak bat) și un masaj laoțian.

Pentru aproximativ 15 euro, un tren nou de mare viteză te duce la Vang Vieng într-o oră. Acest centru de backpackeri reînnoit este acum hub-ul de aventură în aer liber al Laosulu.

Ia din nou trenul către capitala Vientiane. După ce explorezi Monumentul Patuxay — răspunsul Laosului la Arcul de Triumf — îndreaptă-te spre malul râului pentru a savura larb cu o bere Lao rece.

Apoi fie mergi spre sud cu autobuzul, fie zbor spre Phnom Penh. După ce explorezi capitala Cambodgiei, care acum are bistrouri și piețe drăguțe alături de muzeele genocidului devastatoare, încheie turul în Siem Reap. Nimic nu depășește priveliștea răsăritului peste Angkor Wat.

Borneo și Bali

Călătoriile în Borneo încep de obicei în unul din două locuri: Jakarta sau Singapore. Deși capitala indoneziană are farmecul său, infrastructura de transport a Singapore-ului (inclusiv Changi, frecvent clasat cel mai bun aeroport din lume) îl face o alegere mai ușoară.

De aici, zboară la Kota Kinabalu pentru a urca pe Muntele Kinabalu de 4.095 metri pentru răsărit, apoi alătură-te unui tur pentru a vedea urangutanii în junglă. Dacă timpul este limitat, mergi la Centrul de Reabilitare a Urangutanilor din Sepilok.

După un zbor cu o escală spre Bali, petrece o săptămână explorând Insula Zeilor. Bali este bine cunoscută, dar încă poți găsi locuri departe de mulțime. De exemplu, evită zonele supra-aglomerate Kuta și Seminyak în favoarea plajelor cu nisip alb strălucitor din Bingin sau liniștitul Nunggalan din Uluwatu. Fă o excursie de o zi pe insula Nusa Penida pentru drumeții, scufundări sau relaxare pe nisip, sau mergi în centrul de backpackeri Ubud, unde vei găsi mulți alții care vor să te însoțească într-o vizită la terasele de orez Tegallalang și Tirta Empul, templul sacru al apei.

Dacă ai mai mult timp, ia feribotul către insulele Gili, care sunt locuri excelente pentru snorkeling și întâlnirea cu broaștele țestoase marine, sau vecinul Lombok, o insulă mai mare cunoscută pentru plaja sa roz și drumețiile în jurul Muntelui Rinjani, un vulcan activ. Dintre cele trei insule uimitoare Gili, Gili Trawangan are o scenă de petrecere vibrantă, în timp ce Gili Air și Gili Meno sunt mult mai liniștite.

Filipine

Manila, capitala Filipinelor, este punctul de pornire pentru această aventură de vizitare a insulelor. Evită traficul haotic al orașului și mergi direct la plajă cu un zbor intern de o oră spre Coron. Această insulă este plină de peisaje demne de o carte poștală: stânci de calcar se ridică deasupra apelor albastre în Twin Lagoon și nisipurile albe strălucesc la plaja Banol, unde colibe rustice atârnă peste apă.

Următorul este El Nido, la vârful insulei Palawan, via un feribot de patru ore de la Coron. Pentru a explora El Nido, este obligatoriu să rezervi una dintre cele patru excursii etichetate A, B, C și D. Cele mai populare, tururile A și C, te duc la lagune și plaje ascunse, inclusiv Big Lagoon și Helicopter Island, care nu trebuie ratate. Deși poți rezerva aceste excursii privat, excursiile de grup sunt modalități excelente de a întâlni alți călători.

Ia un autobuz de patru ore spre sud până în Puerto Princesa și zboară spre Bohol. Insula acoperită de junglă este cunoscută cel mai bine pentru Chocolate Hills — mii de dealuri acoperite de iarbă, împrăștiate pe 50 km² de teren, care devin maro în sezonul uscat.

Dacă ai timp la dispoziție, ia feribotul de două ore de la Bohol la Siquijor. Întâlnește vindecătorii insulei care alungă spiritele rele cu ritualurile lor bolo-bolo, răcorește-te în cascadele verzi Cambugahay sau explorează cele 23 de situri de recifuri de corali, înainte de a lua unul dintre feriboturile regulate către Dumaguete City pe Negros — o călătorie de 50 de minute — și de a zbura înapoi la Manila.

Acestea sunt doar câteva dintre locurile de neratat în Asia de Sud-Est dacă vrei să faci o călătorie în care să explorezi acest colț de lume cu ghiozdanul în spate.

