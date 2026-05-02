Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase și Mihai Bobonete, alături de Smiley și Pavel Bartoș, au revăzut momentele care au primit 3 sau 4 de DA și au decis cine merită un loc în etapa următoare a competiției. Emisiunea a fost lider absolut de audiență!

Sezonul acesta a adus pe scena celui mai iubit show de televiziune din România talente nemaivăzute și povești de viață impresionante. Publicul a stat cu sufletul la gură la fiecare moment, însă doar 36 dintre prestațiile văzute în audiții merg mai departe. 10 concurenți au primit Golden Buzz și au ajuns direct în semifinale: Alexis Stan, Daria Ponomarenko, Miruna Fecioru, Doina Andronachi, Bianca Muntean, Gendai, Anastasia Horbatsevych, Eric și Radu, Mikhail Ermakov și Danny Budiski.

După o jurizare atentă, în care fiecare moment a fost reanalizat, Andi, Andra, Carmen, Bobo, Smiley și Pavel au ales alți 20 de concurenți care vor fi cu un pas mai aproape de marele premiu: Leo & Teo, Antonia Voroneanu, Denis Flueraș, Ovidiu Prunoiu, DJ Sebic, Baba Jackson, Denis Popovichenko, Lidia Zainea, Andrada Olteanu, Daria Dominica Rusu, Roberto Bunea, Tiago Suma, Duo Paradise, Albert Oprea, Theo Focșăneanu, Luca Dogaru, Ștefania Iftime, David Tabacaru, Adriana Babin și Claire Theault & Anthony Figueiredo.

Pentru prima dată, cei de acasă au avut un rol decisiv în completarea listei semifinaliștilor „Românii au talent”

Publicul a putut alege 6 concurenți care să meargă mai departe, prin vot pe site-ul voteaza.protv.ro, până vineri, 1 mai, la miezul nopții.

La categoria Acrobați, publicul a ales între Polina Troshchak și Agnese Bresaola. La categoria Grup folclor, votul s-a dat între Ansamblul Folcloric „Carpatica” și Grupul Noi și Vechi. La categoria Soliști vocali, cei de acasă au decis între Lucas Moroșan și Luca Popovici, iar la categoria Dans – grup, între Trupa Re-Born și Midnight Pearls. Categoria Instrumentiști i-a adus la vot pe Iosif Mândru și Iulian Băluțel, în timp ce, la categoria Dans – solo, publicul ales între Rebeca Tomescu și Adora Tănase.

Ediția Românii au talent de vineri 24 aprilie a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20:27 – 23:04, PRO TV a obținut 6,8 puncte de rating și 25,5% cotă de piață pe segmentul de public național cu vârste între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe locul 2 a înregistrat 4,5 puncte de rating și 16,7% share.

După săptămâni întregi în care concurenții au demonstrat că talentul poate emoționa, surprinde și inspira, competiția intră într-o nouă etapă. Semifinalele se anunță spectaculoase, cu momente care vor aduce pe scenă emoție, curaj, energie și dorința de a merge până la capăt. Prima semifinală LIVE va fi vineri, 8 mai. Până atunci, publicul își poate vota favoriții pe voteaza.protv.ro.

Pe 8, 15 și 22 mai ai 3 semifinale LIVE – iar pe 29 mai, Marea Finală!