Castelul desprins din „Regatul de gheață”. E un loc popular pentru cereri în căsătorie

Situat în nord-estul Americii, statul New Hampshire nu se poate lăuda că ar fi statul cu cea mai prietenoasă climă.

Dar tocmai iernile aspre fac posibilă o adevărată minune ridicată cu migală în fiecare an, printre terenuri agricole. Un castel de gheaţă care ar putea foarte bine să rivalizeze cu al Elsei.

Culorile curcubeului proiectate pe pereţi transformă acest tobogan de gheaţă, de 30 de metri, într-o experienţă incredibilă. Suntem la castelul de gheaţă din North Woodstock, New Hampshire, şi încă n-aţi văzut nimic.

Jonglerie cu flăcări, fântâni arteziene colorate, plimbări nocturne printr-un labirint de gheaţă iluminat multicolor, în care susură ba o muzică eterică, ba una jucăuşă.

Nu e de mirare că mulţi aleg acest loc magic pentru momentele magice din viaţa lor.

Bărbat: „Când am cerut-o de soţie, luminile erau întâi albastre, apoi au devenit mov. A fost un decor superb."

Matt Pasciuto, manager: „Nu pot să vă spun câte cereri în căsătorie am văzut până acum în castel. E interesant, nu m-aş fi gândit când am început că vor veni atâtea cupluri tinere, pe lângă familii cu copii mici. Dar da, a devenit un loc unde să-ţi duci iubita la întâlnire."

Priveliştea nu e mai puţin spectaculoasă nici la lumina zilei. Căci, spre deosebire de alte construcţii de gheaţă, aici se foloseşte o tehnică aparte, care dă construcţiilor acest aspect de cascade sau de fântâni îngheţate.

Totul începe în decembrie, când Matt şi oamenii lui montează ceea ce numesc ei „ferma de ţurţuri": rafturi metalice stropite cu apă şi lăsate să îngheţe pentru a forma ţurţuri. Aceştia sunt apoi "recoltaţi" şi aşezaţi în jurul unor aspersoare.

Matt Pasciuto, manager: „Când pornim aspersoarele, apa începe să îngheţe în jurul ţurţurilor. În cele din urmă, apa îngheaţă şi începe să-i lege împreună. Se fac din ce în ce mai mari şi mai groşi. Când sunt destul de groşi, punem alt strat de ţurţuri deasupra şi apoi altul, practic ridicând castelul cu câte un metru o dată."

Aşa ia naştere o construcţie cu turnuri de nouă metri, pasaje şi scări secrete, sau grădini interioare de stalactite şi stalagmite de gheaţă. Datorită metodei de construcţie folosite, gheaţa are o culoare alb-verzuie, ca aceea a gheţarilor naturali. Celor mai mulţi dintre vizitatori le aminteşte de filmul Disney „Regatul de gheaţă".

Matt Pasciuto, manager: „Când s-a lansat filmul „Regatul de gheaţă", ne-a ajutat enorm, pentru că acum toată lumea profită de şansa de a vedea un castel de gheaţă adevărat."

Pe lângă cel din New Hampshire, alte cinci castele de gheaţă sunt construite an de an în America de Nord după aceeaşi metodă.

