Petreceri cu stil în palate sau case boierești. Prețul unui Revelion la un castel din Iași

Palate vechi şi case boiereşti recondiţionate sunt în noaptea de Revelion gazde bune pentru invitaţi care vor petreceri cu stil.

În decorul de la miezul nopţii, doamnele şi domnii trebuie să arate ca nobilii în trecut - cu joben şi rochii lungi, de mătase.

Unii vor păşi în noul an pe ritm de vals, iar reţetele pentru aceste petreceri sunt culese din cărţi vechi de bucate şi reinventate cu multă imaginaţie.

Vechea moşie boierească de la Miclăușeni, de lângă Iași, se va anima în noaptea de Anul Nou. 70 de oaspeţi şi-au rezervat din timp locuri la mesele la care, în trecut, se aşezau Mihail Kogălniceanu sau Vasile Alecsandri. Oaspeţii trebuie neapărat să poarte costume de epocă şi să ştie să valseze, căci aşa vor păşi în noul an.

Musafirii vor înnopta la castel şi se vor ospăta cu meniuri care conţin icre de somon şi vin de mure, dar şi reţete vechi, modernizate, cum ar fi plăcinta de iepure în crust[ sau ouă franţuzeşti. Revelionul la castelul din Iaşi costă 560 de lei de persoană.

Ultima casa din localitatea Cund, în judeţul Mureş, este un alt loc căutat pentru stil şi linişte.

Casa săsească a fost cumpărată de doi nemţi care au pus locul pe harta turistică. Turiştii sunt poftiţi în camere rustice amenajate în stil săsesc, încălzite de sobe pe lemn şi decorate cu fotografii vechi ale celor care au locuit demult acolo. Pentru o familie de americani, e primul Revelion petrecut în România.

”Ne-am mutat de la New York în Ro acum un an şi am auzit foarte multe despre acest loc de la colegii soţului meu, prima dată am venit în urmă cu o lună, ne-a plăcut foarte mult aşa că ne-am întors.”

Un bucătar indian le va găti oaspeţilor miel şi porc de mangaliţa:

Jonas Schafer, proprietar complex: "De obicei la Revelion vin oameni care au fost la noi, pentru că se petrece în atmosfera intimă, rustic dar mai sofisticat."

Cândva loc de popas pentru familia Cantacuzino, castelul construit în Buşteni acum mai bine de 100 de ani are o privelişte de vis către munţii Bucegi. Totul este pregătit pentru marea petrecere:

Oaspeţii se vor delecta şi cu foie gras, pară poşată în vin Porto cu sos de zmeură, fructe de mare aromate cu trufe şi medalion de raţă fume.

