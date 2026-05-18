Relativa stabilitate a cursului vine după ce pe 6 mai 2026, BNR a anunțat un curs oficial record de 5,2688 lei pentru un euro, cel mai ridicat din istorie. Înainte de publicarea cursului oficial, pe piața interbancară euro se tranzacționa peste 5,25–5,26 lei, semnalând presiune puternică pe leu. Această creștere a avut ca context criza politică cauzată de căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și incertitudinea fiscală, care au determinat investitorii să testeze noi praguri de curs.

Evoluția de luni, 18 mai, a cursului valutar are loc în timp ce preşedintele Nicuşor Dan a început consultările oficiale cu partidele din Parlament, pentru desemnarea premierului, în urma demiterii Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin moţiune de cenzură iniţiată de AUR şi PSD.

Consultările vin după o rundă de discuţii informale pe care şeful statului le-a avut cu liderii partidelor din coaliţia de guvernare care s-a destrămat: PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi.

Şeful statului a anunţat deja că discuţiile vor continua şi zilele următoare, cu parlamentarii neafiliaţi, el precizând că nu va exista un anunţ oficial luni seară şi nici marţi dimineaţa. De altfel, potrivit unor surse, o nominalizare oficială a unui premier ar urma să fie făcută cel mai probabil la finalul lunii mai.