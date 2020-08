Cabanele, ultimul trend în materie de travel în pandemie

Dacă nu v-aţi făcut încă planuri de vacanţă, puteţi da o fugă până în Munţii Trăscău, în Alba, unde puteţi descoperi o lume de ape şi stânci cu privelişti ireal de frumoase.

Cele mai căutate sunt cabanele din lemn construite în mijlocul naturii, departe de agitaţia marilor oraşe, situate în liziera pădurii ori pe munte, la altitudine, cu panorama superbă. Cabanele se închiriază însă în întregime, iar rezervările se fac din vreme!

Pe Valea Mănăstirii, departe de zarva de pe DN1, un drum mărginit de pădure te duce până la căsuţa cu alune. Construită din lemn, îmbină stilul traditonal specific zonei Trăscăului cu amănuntele moderme. Unele materiale şi piese de mobilier sunt vechi de peste 150 de ani.

Proprietara: "Am folosit tigla recuperată, am folosit grinzi recuperate din casa veche, am mers pe structura de lemn specifică zonei. Te rupi de lume, de toate grijile zilnice."

Căsuţa din mijlocul naturii are dormitoare la etaj, de unde de poate admira peisajul, şi datorită atmosferei de poveste, nu e de mirare că locurile sunt rezervate până târziu în toamnă.

Ionela, turista: "Am ales o zonă mai retrasă din punctul ăsta de vedere dorindu-ne să fim cât mai aproape de natura. Este exact ce am căutat, are şi comfortul moder şi lemn şi mult natural, e perfectă."

La câţiva km distanţă, o altă casă de vacanţa construită pentru familie a ajuns să găzduiască oaspeţi din toată ţara aflaţi în căutare de oaze de verdeaţă şi linişte. Turiştii o pot închiria cu 100 de euro pe noapte.

Reporter: Până când aveţi rezervări?

Loredana Panait, proprietar cabana: Oo, până în octombrie, noiembrie

Reporter: Cam cu cât la sută a crescut cererea pentru aceste cabane în ultima perioda?

Loredana Panait, proprietar cabana: Cam cu 90% mai ales cu pandemia."

Turiştii sunt fascinaţi de Cheile Rametului, rezervaţie ce se întinde pe 150 de hectare, destul de greu de străbătut, dar care te răsplăteşte cu privelişti unice.

Turist: "Susurul apei te linistete, îţi alunga stresul. Te uiţi în sus vezi stâncile se vede şi un pic soarele pe vârful stâncilor, e super"

În Bulzeștii de Sus, din Hunedoara, un tânăr a construit pe vârful unui deal, departe de agitaţia de zi cu zi, o căsuţă în copac de unde turiştii pot admira peisajul mirific. Şi aici rezervările sunt făcute cu mult timp înainte.