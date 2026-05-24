Animale de companie în vacanță. Acte și reguli de transport

Înainte de planifica o vacanță în care să îți iei animalul de călătorie, verifică regulile de intrare pentru animale în țara de destinație, politica operatorului de transport și condițiile cazării. 

Anca Lupescu

Iată tot ce trebuie să știi despre regulile de transport cu animalele în avion.

Ce trebuie verificat înainte de a călători cu animale

Dacă vrei să călătorești cu animalul tău, ar trebui să mergi la vederinar pentru a vedea dacă acesta este apt pentru un zbor cu avionul. Medicul trebuie să își dea acordul cu privire la călătorie și poate lua în calcul factori precum vârsta, anxietatea și eventualele tratamente sub care se află animalul.

Totodată, există și câteva vaccinuri pe care ar trebui să le facă animalul înainte de a ieși din țară.

Poți călători cu animale de companie?

Majoritatea animalelor sănătoase pot călători, dar nu orice drum este potrivit pentru orice animal. Contează vârsta, rasa, temperamentul, problemele de sănătate, sensibilitatea la căldură și nivelul de anxietate.

Discută cu medicul veterinar înainte de rezervare dacă animalul este foarte tânăr, în vârstă, gestant, în recuperare după boală, are probleme respiratorii sau devine foarte stresat în afara mediului obișnuit.

Unele rase cu bot scurt, atât la câini cât și la pisici, pot avea dificultăți respiratorii în timpul zborurilor, mai ales în condiții de căldură sau stres.

O călătorie reușită începe cu o întrebare simplă: este mai sigur și mai confortabil pentru animal să vină cu tine sau să rămână cu o persoană de încredere ori într-un hotel pentru animale?

Verifică regulile înainte de rezervare

Este mai ușor să rezolvi toate formalitățile înainte să plătești biletele și cazarea. Verifică fiecare etapă a drumului, inclusiv întoarcerea.

Înainte de rezervare, confirmă:

•  dacă țara de destinație acceptă tipul sau rasa animalului

•  dacă sunt necesare vaccinuri, microcip, permise sau carantină

•  dacă avionul și alte mijloace de transport pe care le vei folosi în călătorie acceptă animale

•  dacă există reguli pentru dimensiunea transportorului

•  dacă animalul poate călători în cabină, în cală sau într-o zonă specială

•  dacă unitatea de cazare acceptă animale

•  dacă există taxe suplimentare sau limite de greutate

În cazul zborurilor, regulile pentru cabină sunt adesea stricte. Companiile aeriene pot limita:

•  tipul animalului

•  greutatea

•  dimensiunea cuștii

•  anumite rute

•  numărul de animale acceptate pe zbor

Documentele necesare pentru a călători cu animalul

Pentru călătoriile interne, pot fi suficiente carnetul de vaccinări și un certificat medical. Pentru călătoriile internaționale, documentația este mai complexă și trebuie verificată din timp.

Documentele frecvent solicitate includ:

•  carnet de vaccinări

•  certificat antirabic

•  certificat medical veterinar

•  datele microcipului

•  pașaport pentru animale, unde este acceptat

•  permis de import, dacă este necesar

Regulile internaționale depind de țara de intrare. Unele state cer:

•  anumite certificate medicale

•  perioade specifice după vaccinarea antirabică

•  standarde pentru microcip

•  tratamente antiparazitare

•  carantină

•  aprobări guvernamentale

Vaccin antirabic

În UE, regulile pentru câini, pisici și dihori includ obligativitatea identificării și vaccinării antirabice, iar documentele necesare diferă în funcție de țara din care vine animalul.

Verifică întotdeauna informațiile oficiale oferite de autorități, compania de transport și medicul veterinar.

Unele animale pot călători în cabină, iar altele trebuie transportate la cală, în funcție de:

•  dimensiune

•  rasă

•  destinație

•  politica companiei aeriene

Rezervă din timp, deoarece multe companii limitează numărul de animale pe fiecare zbor. Verifică direct cu operatorul dimensiunile acceptate pentru transportor și pregătește din timp documentele și formalitățile de securitate.

Checklist pentru bagajul animalului

Ia cu tine:

•  transportor, cușcă sau ham

•  lesă și zgardă cu medalion de identificare

•  hrană pentru întreaga călătorie plus rezervă

•  recompense

•  sticlă pentru apă și bol portabil

•  medicamente și rețete

•  documentele și vaccinurile

•  pungi pentru deșeuri sau litieră

•  absorbante

•  pătură, jucărie sau obiect familiar

•  șervețele pentru curățare

•  prosop

•  produse de curățare sigure pentru animale

•  trusă de prim ajutor

•  contactul unui veterinar

Păstrează documentele, medicamentele, hrana și apa în bagajul de mână. Bagajele de cală pot întârzia.

Cum să îți menții animalul în siguranță și confort

Animalele suportă mai bine călătoria atunci când rutina lor rămâne cât mai apropiată de cea obișnuită. Hrănește-le la ore normale și evită mesele mari înainte de drum.

Semne de stres:

•  respirație accelerată

•  tremurat

•  salivare excesivă

•  plâns sau scheunat

•  ascundere

•  agitație

•  refuzul hranei

O pătură familiară, liniștea și vocea calmă îl pot ajuta. Nu administra sedative fără recomandarea veterinarului. Unele medicamente pot afecta respirația și temperatura corporală în timpul transportului.

Sfaturi pentru călătoriile cu animale în avion

Călătoriile cu avionul pe durate lungi necesită mai mult timp de pregătire. Începe organizarea cu săptămâni sau chiar luni înainte.

Verifică:

•  regulile țării de destinație

•  regulile țărilor prin care tranzitezi

•  regulile pentru întoarcerea în țara de origine

•  cerințele pentru microcip și vaccin antirabic

•  programările la veterinar

•  dacă sunt necesare documente în original

Călătoria cu animalul

Cu câteva excepții, animalul tău de companie poate călători cu tine într-o altă țară UE sau din afara UE către o țară UE dacă:

•    are microcip (conform cerințelor tehnice din Anexa IV a normelor UE privind identificarea animalelor de companie) sau un tatuaj clar lizibil aplicat înainte de 3 iulie 2011

•    este vaccinat împotriva rabiei

•    a efectuat testul de titrare a anticorpilor antirabici, atunci când călătoria începe dintr-o țară non-UE

•    a primit tratament împotriva teniei Echinococcus multilocularis, dacă destinația este într-o zonă liberă de acest parazit (Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia și Irlanda de Nord)

•    este declarat apt pentru călătorie de către un medic veterinar oficial (pentru plecările din afara UE)

•    are un pașaport european valid pentru animale de companie, atunci când călătoria are loc:

dintr-o țară UE sau Irlanda de Nord către altă țară UE sau Irlanda de Nord

•    are un certificat sanitar veterinar UE valid, atunci când călătoria începe din afara UE

Aceste reguli se aplică doar călătoriilor private care nu implică vânzarea sau schimbarea proprietarului animalului.

Documente necesare pentru câini, pisici și dihori

Pașaportul european pentru animale

Pașaportul european pentru animale este un document de identificare standardizat la nivelul UE și este obligatoriu pentru călătoriile între țările membre.

Acesta este emis doar proprietarilor care locuiesc în UE și conține:

•    descrierea animalului

•    codul microcipului sau tatuajului

•    informații medicale, inclusiv vaccinul antirabic

•    datele proprietarului și ale medicului veterinar care a emis documentul

Pașaportul poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat să emită astfel de documente. El rămâne valabil pe viață, atât timp cât vaccinurile și informațiile medicale sunt actualizate.

Dacă vii în UE sau Irlanda de Nord din Andorra, Elveția, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino sau Vatican, animalul poate intra și cu un pașaport emis în aceste teritorii.

Certificatul sanitar veterinar UE

Certificatul sanitar veterinar UE este un alt document oficial necesar pentru intrarea în UE dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

Acesta include:

·    datele de identificare ale animalului

·    informații despre sănătate

·    vaccinarea antirabică

Certificatul trebuie emis de un medic veterinar oficial din țara de plecare cu maximum 10 zile înainte de intrarea în UE.

Documentul este valabil:

·    6 luni pentru călătorii în interiorul UE sau

·    până la expirarea vaccinului antirabic, dacă aceasta survine mai repede

În plus, trebuie atașată și o declarație scrisă care confirmă că deplasarea animalului nu are scop comercial.

Dacă animalul călătorește cu o altă persoană autorizată de proprietar, deplasarea proprietarului trebuie să aibă loc în maximum 5 zile față de cea a animalului.

Din 1 ianuarie 2021, pașapoartele pentru animale emise în Marea Britanie nu mai sunt valabile pentru călătoriile către UE sau Irlanda de Nord.

Intrarea în UE cu animalul de companie

În general, poți intra în UE doar printr-un punct de intrare autorizat pentru călători cu animale.

La intrare, autoritățile verifică:

·    documentele

·    identitatea animalului

·    respectarea regulilor sanitare

Dacă animalul nu respectă condițiile:

·    poate fi trimis înapoi în țara de plecare

·    poate fi plasat în carantină

·    sau, în cazuri extreme, eutanasiat

Animale care călătoresc fără proprietar

În mod normal, animalele trebuie să călătorească împreună cu proprietarul.

Dacă nu poți călători cu animalul, poți autoriza în scris o altă persoană să îl însoțească. Totuși, călătoria proprietarului trebuie să aibă loc în maximum 5 zile față de cea a animalului sau a persoanei autorizate.

