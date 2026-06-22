El a menionat că AUR are 90 de voturi, care nu sunt suficiente dar vor merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu se revine la democraţie, la respect pentru toate formaţiunile.

"La cum s-a comportat până acum Nicuşor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu revenim la democraţie, la votul poporului, la respect pentru toate formaţiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru", a spus George Simion, după discuţia cu premierul desemnat, Adrian Veştea.

Liderul AUR a precizat că ţara, în actuala criză, are nevoie de echilibru, de soluţii.

"Noi am prezentat soluţiile şi vom vorbi în continuare despre soluţii, şi de la tribuna Parlamentului", a completat el.

Întrebat dacă ştia preşedintele Nicuşor Dan că va discuta cu Adrian Veştea, Simion a răspuns: "Nu ştiu ce ştia Nicuşor Dan, nu ştiu ce i s-a adus la cunoştinţă sau nu, departe de mine. Cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles ştie mai bine ce ştie şi ce nu ştie, ce a fost informat şi nu a fost informat".