Prin gesturi aparent simple, contribuie la reducerea poluării și la protejarea resurselor pe care ni le oferă pământul. Deși impactul lor este discret, efectele se văd în comunitățile din care fac parte. Descoperiți un astfel de exemplu într-un nou episod al campaniei „Pro Viitor”.

Într-o perioadă în care supermarketurile sunt pline de roșii și castraveți în orice lună a anului, o fermă din Ilfov respectă regulile naturii. Chiar dacă recoltele sunt mai mici, aici legumele și fructele cresc în ritmul lor, fără grabă. Ziua începe devreme, printre rândurile de plante.

Andreea Despa este inginer horticol. A învățat cum să adapteze plantele la solul pe care îl are, astfel încât să nu forțeze creșterea lor, și acum îi învață și pe alții.

Andreea Despa, inginer horticol: „Noi nu grăbim ritmul naturii. Solariile noastre nu sunt încălzite, nu folosim căldură artificială și cultivăm legumele atunci când trebuie ele să crească în mod natural. Pe parcursul unui an cultivăm aproximativ 80 de tipuri de legume, doar legume de sezon, în sistem ecologic – de la castraveți, tomate, până la legume mai atipice precum fenicul, mangold, varză kale.”

Corespondent PROTV: „Ferma funcționează după un principiu simplu: toate fructele și legumele se mănâncă doar la timpul lor. Așa cum făceau bunicii noștri și așa cum este și firesc să se întâmple. Februarie, de exemplu, este o lună bună pentru spanac. Roșiile, în schimb, apar pentru prima dată în luna iunie, iar în august mâncăm cel mai bun pepene galben. În noiembrie putem găsi una dintre cele mai bune salate.”

În spatele recoltei se află, însă, mai mult decât agricultură. Ferma este și un proiect social care le oferă oamenilor vulnerabili un loc de muncă.

Reporter: Ce vă place cel mai mult la locul ăsta?

Adriana, angajată: „Libertatea, aerul, natura, tot ce înseamnă natură. Fac naveta cu bicicleta. E ce mi-am dorit dintotdeauna – să vin cu bicicleta.”

Metoda abonamentului

Legumele și fructele recoltate ajung la clienți sub formă de abonament. Un coș plin costă 100 de lei și este livrat în fiecare miercuri în 14 puncte din oraș, iar clienții îl aleg pe cel care este mai aproape de casa lor.

Cristina Bîcâilă, directorul general al „Ateliere fără Frontiere”: „Încercăm să construim în jurul acestei ferme o comunitate de oameni care își dorește să consume hrană sănătoasă, produse locale, dar totodată să susțină și această cauză socială. Pot să facă abonamente pe 12 luni, 6 luni. Sunt bani plătiți în avans și ne ajută pe noi să avem o predictibilitate.”

Înainte de livrare, fiecare comandă este pregătită manual: „Un kg jumătate de castraveți și un kg de dovlecel galben. Noi, hai să punem de aici – câte o legătură din fiecare. Ceapă verde, usturoi verde, varză, varză nouă.”

Sunt deja 7 ani de când Ștefania primește săptămânal coșul cu legume.

„Am primit pentru prima oară roșii. Avem castraveți, avem și dovlecei. Foarte spectaculoasă este sfecla aceasta gogia, pentru că la interior este foarte colorată, are această textură, ca o zebră roz. Și e foarte spectaculoasă, dar și gustoasă”, spune ea.

Ștefania, clientă: „Coșul te obligă să combini tot felul de frunze, tot felul de rădăcinoase cum poate nu te-ai gândi să le cumperi de unul singur. Cel mai mult îmi place mangoldul gătit într-o tartă – un aluat cât se poate de simplu, cu brânză, și apoi, la final, decorat cu niște roșii.”

Pentru că sunt tot mai multe fermele care își vând produsele sub formă de abonament, Senatul a aprobat zilele trecute și o propunere legislativă menită să ușureze astfel de parteneriate. Așa-numita agricultură susținută de comunitate le oferă și fermierilor o siguranță financiară. Iar clienții au acces constant la produse locale și ajută, în final, și mediul.