Au adunat, au scăzut și au împărțit și tot nu le-au dat 233 de voturi. Ar avea adunate cam 70 de voturi, pe lângă cele 127 ale PSD, în jur de 25, undeva la 25-30 de voturi din tabăra liberală care îl susține pe Adrian Veștea. Așadar, este nevoie de cel puțin 40 de voturi de la AUR și știm bine că partidul lui George Simion nu le dă fără să primească nimic la schimb.

La ora 21:30 ar urma să înceapă ședința comună de plen în care, la capătul căruia ar trebui să avem votul de învestitură pentru Guvernul Veștea.

Însă vom vedea dacă se va mai ține această ședință de plen în această seară, pentru că sunt informații care ne spun că atât PSD, cât și AUR ar dori sau iau în calcul să se amâne această ședință de plen și cum vor să o facă. Ei bine, să nu se prezinte în țară și, practic, să nu se constate cvorumul pentru această ședință.

Acest lucru s-ar întâmpla dacă nu s-ar ajunge la un rezultat favorabil cât de repede posibil, în negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion.