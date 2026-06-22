Înființată în 1845, școala privată are aproape 1.700 de elevi cu vârste cuprinse între trei și 18 ani și percepe taxe anuale cuprinse între 12.495 și 17.040 de lire sterline, în funcție de clasa în care se află elevul.

Din primele informații, incidentul a avut loc cu câteva săptămâni în urmă, dar detaliile ies la iveală abia acum, transmite Mirror.

O sursă a declarat: „A spune că acest incident a șocat pe toată lumea din școală este o subestimare. Principala noastră îngrijorare este pentru copil. Nici nu vrem să ne gândim ce s-ar fi putut întâmpla dacă copilul ar fi gustat accidental substanța sau chiar ar fi împărțit-o cu alții. Consecințele ar fi putut fi devastatoare. Sperăm cu toții că consiliul școlar și echipa de conducere tratează problema cu seriozitate.”

Glasgow Academy are sediul principal la Kelvinbridge, dar dispune și de alte două sedii în Milngavie și Newlands pentru elevii de la creșă, grădiniță și clasele pregătitoare 1-4.

Un sondaj a relevat că numărul adulților care consumă cocaină în zonele cele mai înstărite ale țării s-a dublat în doar doi ani, procentul crescând de la 2% în 2021 la 4% în 2023.

Un purtător de cuvânt al Glasgow Academy a declarat: „Nu facem comentarii cu privire la chestiuni legate de copii în mod individual. Atunci când apare vreo îngrijorare, acționăm prompt și colaborăm îndeaproape cu familiile și autoritățile competente pentru a asigura siguranța fiecărui copil aflat în grija noastră.”

Miles Briggs, purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator Scoțian pe probleme de sănătate, a adăugat: „Acest incident profund tulburător scoate în evidență epidemia de droguri cu care se confruntă Scoția. Nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla dacă acest copil ar fi ingerat această substanță periculoasă.”

Nu există încă o reacție oficială de la reprezentanții poliției scoțiene.