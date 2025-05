Agenți de turism intrați în pielea turiștilor. Ce au descoperit cazându-se la pensiunile din Clisura Dunării

Scopul lor este să promoveze destinația și să atragă cât mai mulți turiști. Iar pentru asta au nevoie să se asigure că totul e în ordine. Așadar, au explorat zona, s-au cazat și au discutat cu proprietarii de pensiuni. Au descoperit investiții în centre SPA, piscine și alte facilități de relaxare.

Agenții de turism deveniți turiști au încercat să trăiască toate experiențele de care ar putea avea parte un oaspete în Cazanele Dunării.

Costi Ștefănescu, reprezentant agenție de turism: „Am descoperit și ce poți să faci în Clisură, am fost pe trasee montane, pe Ciucaru Mare, excursii cu barca, chipul lui Decebal, Tabula, dar sunt pregătiți inclusiv cu centre SPA, asta e noutatea, sunt construite multe pensiuni cu centre SPA, piscine interioare, saune, masaj.”

„Vizitatorii” le-au cerut proprietarilor de hoteluri și pensiuni să-și digitalizeze afacerile pentru a putea ține pasul cu evoluțiile din piață.

Valeriu Ștefan, reprezentant agenție de turism: „Nu mai este timp de mers pe old school, de a trimite mailuri, de a ne răspunde la solicitări. Clientul vrea să fie așa (pocnește din degete), dacă e 12 noaptea vrea să facă rezervare și avem nevoie cu toții nevoie de răspuns în timp real.”

Turiștii care au apucat deja să viziteze locul sunt încântați de peisaje și de condițiile de cazare.

Turistă: „Am venit cu drag, știți de unde am venit, tocmai din Constanța. Am bătut atâta drum pentru că este un loc minunat aici, știam că e un peisaj, am văzut pe internet – condițiile de cazare – oameni minunați, ospitalitate”

Turist străin: „E foarte frumos, chiar mă bucur, păcat de vreme, dar îmi place mâncarea, îmi plac oamenii, peisajele în special, hotelul e frumos.”

Florentina Muchitsch, proprietară pensiune: „Toate camerele sunt cu vedere spre Dunăre, avem cu și fără balcon, avem 12 în total.”

Cei care ajung în Cazanele Dunării pot descoperi și mănăstirile din zonă.

Alin Subțire, organizator excursii în Cazanele Dunării: „Avem prima mănăstire din România, Vodița. De asemenea, mănăstirea Sf. Ana, unde ne aflăm, mănăstirea Topolnița, mănăstirea Tismana, sunt în apropiere, mănăstirea Mraconia, care este chiar în Cazanele Dunării și este o emblemă a noastră.”

În zona Cazanelor Dunării există aproximativ 3.000 de locuri de cazare, iar prețul pentru o noapte poate să ajungă și la 700 de lei, cu mic dejun inclus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: