Încă de la primele ore ale dimineţii, sârbii s-au aliniat la coadă în faţa secţiilor de votare, chiar înainte ca acestea să se deschidă, la ora 7:00, ora locală, potrivit News.ro.

Activitatea a fost intensă şi în secţiile de votare din străinătate, unde, conform unei decizii a guvernului, votarea se desfăşoară după ora sârbă – o măsură pe care observatorii au descris-o ca fiind o încercare de a îngrădi dreptul la vot al alegătorilor.

Vučić doreşte să revină în funcţia de prim-ministru

Dacă partidul său va obţine cele mai multe voturi, Vucic va deveni prim-ministru după ce a îndeplinit două mandate aproape complete în funcţia de preşedinte. El a demisionat din funcţia de preşedinte luna trecută pentru a conduce campania electorală.

Popularitatea populiştilor a scăzut de când 16 persoane au murit în urmă cu doi ani, când un acoperiş din beton s-a prăbuşit într-o gară din nordul Serbiei, declanşând un val de proteste ale tinerilor care cereau asumarea responsabilităţii pentru dezastru şi dreptate pentru victime. Furia reflecta acuzaţiile răspândite de corupţie la nivel înalt şi de clientelism. Protestatarii spun că abuzurile au dus la neglijenţă în timpul lucrărilor de renovare la gara din Novi Sad şi, în cele din urmă, la prăbuşirea acoperişului.

În ciuda protestelor, Vučić se bucură în continuare de un sprijin considerabil în rândul alegătorilor sârbi. Admiratorii îl consideră un lider capabil, care poate conduce naţiunea prin incertitudinile globale - o imagine care a fost atent construită de mass-media mainstream.