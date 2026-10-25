„Eu nu îmi propun să fac acum o revoluţie care să bulverseze sistemul, să schimbăm planurile cadru, manuale. (..) În sensul în care aş vrea să-l îmbunătăţim”, a declarat duminică Sorin Costreie, despre examenul de Evaluare Naţională, scrie News.ro.

El a precizat că în moment nu este vorba de o decizie oficială, ci o propunere care trebuie analizată împreună cu experţii din domeniu.

”Aş mai aduce în joc şi o probă care să devină relevantă, să nu mai fie doar Matematică şi Română. Deci universul şi cunoaşterea nu se reduc doar la Matematică şi Română. Aş aduce şi o probă de socio-umane şi una de ştiinţe exacte”, a spus ministrul Educaţiei.

Potrivit ministrului, schimbarea nu se poate face imediat, ci copiii care intră în clasa a 5-a să ştie cum va fi evaluarea din clasa 8-a, pentru că, altfel, ar însemna bulversare.